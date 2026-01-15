Αλμπαθέτε - Ρεάλ Μαδρίτης 3-2: Ο Μπετανκόρ απέκλεισε τη Βασίλισσα
Η εποχή Αρμπελόα στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης ξεκίνησε με ιστορικό κάζο και ο... δράστης λέγεται Χεφτέ Μπετανκόρ! Η Αλμπαθέτε επικράτησε 3-2 της Βασίλισσας με μεγάλο πρωταγωνιστή τον επιθετικό που ανήκει στον Ολυμπιακό και σκόραρε δις, πετώντας εκτός Copa del Rey τους Μερένγκες!
| GOAL: BETANCOR HAS PUT ALBACETE BACK IN THE LEAD!!!January 14, 2026
Albacete 2-1 Real Madridpic.twitter.com/QzB91chLXo
Το γκολ του Βιγιάρ στο 42' έβαλε φωτιά στο ματς και μπροστά στο σκορ τους γηπεδούχους, με τον Μασταντουόνο να προλαβαίνει να ισοφαρίσει στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Και ενώ θα περίμενε κανείς τη Ρεάλ να κάνει, εύκολα ή δύσκολα, την ανατροπή, ο Μπετανκόρ έδωσε νέο προβάδισμα στην Αλμπαθέτε με σκαστό σουτ στο 82'.
Οι φιλοξενούμενοι κατόρθωσαν να ισοφαρίσουν ξανά με τον Γκαρθία (90+1') όμως ο Μπετανκόρ πρόλαβε να χτυπήσει ξανά στο 90+4', τεζάροντας τη Ρεάλ και χαρίζοντας μια τεράστια πρόκριση στην ομάδα του!
Την ίδια ώρα, η Μπέτις επικρατούσε 2-1 (68', 80' Άβιλα - 58' Πετρό) της Έλτσε με ανατροπή, παίρνοντας την πρόκριση για την επόμενη φάση, ενώ το εισιτήριο πήρε και η Αλαβές, που επιβλήθηκε 2-0 (49' Μαρτίνεθ, 89' Βιθέντε) της Ράγιο Βαγεκάνο.
Jefté Betancor with brace. Lunin only watch this ball.— Goals Xtra (@GoalsXtra) January 14, 2026
🇪🇸 Albacete 3-2 Real Madridpic.twitter.com/1suHvP36hW
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.