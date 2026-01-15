Κάζο για τη Ρεάλ Μαδρίτης, που στο ντεμπούτο του Αρμπελόα στον πάγκο ηττήθηκε 3-2 από την Αλμπαθέτε με δύο γκολ του απίθανου Μπετανκόρ και έμεινε εκτός Κυπέλλου Ισπανίας!

Η εποχή Αρμπελόα στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης ξεκίνησε με ιστορικό κάζο και ο... δράστης λέγεται Χεφτέ Μπετανκόρ! Η Αλμπαθέτε επικράτησε 3-2 της Βασίλισσας με μεγάλο πρωταγωνιστή τον επιθετικό που ανήκει στον Ολυμπιακό και σκόραρε δις, πετώντας εκτός Copa del Rey τους Μερένγκες!

Το γκολ του Βιγιάρ στο 42' έβαλε φωτιά στο ματς και μπροστά στο σκορ τους γηπεδούχους, με τον Μασταντουόνο να προλαβαίνει να ισοφαρίσει στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Και ενώ θα περίμενε κανείς τη Ρεάλ να κάνει, εύκολα ή δύσκολα, την ανατροπή, ο Μπετανκόρ έδωσε νέο προβάδισμα στην Αλμπαθέτε με σκαστό σουτ στο 82'.

Οι φιλοξενούμενοι κατόρθωσαν να ισοφαρίσουν ξανά με τον Γκαρθία (90+1') όμως ο Μπετανκόρ πρόλαβε να χτυπήσει ξανά στο 90+4', τεζάροντας τη Ρεάλ και χαρίζοντας μια τεράστια πρόκριση στην ομάδα του!

Την ίδια ώρα, η Μπέτις επικρατούσε 2-1 (68', 80' Άβιλα - 58' Πετρό) της Έλτσε με ανατροπή, παίρνοντας την πρόκριση για την επόμενη φάση, ενώ το εισιτήριο πήρε και η Αλαβές, που επιβλήθηκε 2-0 (49' Μαρτίνεθ, 89' Βιθέντε) της Ράγιο Βαγεκάνο.