Κατάθεση ψυχής από τον Ρόναλντ Αραούχο, ο οποίος ανοίχτηκε στη «Mundo Deportivo» για τη μάχη που έδωσε με την κατάθλιψη και το άγχος που τον βασάνιζε για 1,5 χρόνο.

Στο ματς του «Στάμφορντ Μπριτζ» απέναντι στην Τσέλσι έμοιαζε κάτι να ραγίζει μέσα του. Δεν ήταν τόσο πολύ η αποβολή του που στοίχισε τον αγώνα στη Μπαρτσελόνα, όσο αυτή η διογκωμένη ανάγκη να πάρει λίγο χρόνο μακριά από το ποδόσφαιρο.

Ο Ρόναλντ Αραούχο πήρε το απαραίτητο... break, επέστρεψε πιο δυνατός και μετά από μήνες άνοιξε την καρδιά του στη «Mundo Deportivo» για το άγχος και την κατάθλιψη που κυρίευσαν το μυαλό του. Παραδέχθηκε ωστόσο πως πολλά έχουν αλλάξει από εκείνο το ματς στο Λονδίνο που αποτέλεσε το «breaking point», τονίζοντας πως ο χρόνος που έδωσε στον εαυτό του αποδείχθηκε ευεργετικός.

«Πολλά έχουν αλλάξει από τότε, γιατί έχω μάθει τόσα πολλά αυτή την περίοδο. Νομίζω ότι ήταν η σωστή απόφαση μετά από αυτό που αποφάσισα τότε. Νιώθω διαφορετικά και είμαι χαρούμενος γι’ αυτό, γιατί είμαι πιο ήρεμος, πιο ευτυχισμένος. Μπορώ να απολαμβάνω αυτό που αγαπώ να κάνω, που είναι να παίζω ποδόσφαιρο, και αυτό βοηθάει πολύ», τόνισε αρχικά, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε στη στιγμή της αποβολής του.

«Στη στιγμή, με την έκρηξη αδρεναλίνης, απλώς προχωράς. Νιώθεις λύπη, αλλά όταν τελειώνει το παιχνίδι, όλα κατακλύζουν ξανά την ψυχή σου. Ήδη ένιωθα ότι δεν ήμουν καλά — αυτή είναι η αλήθεια — αλλά από συνήθεια προσπαθούσα να συνεχίσω, κι ορισμένες φορές χρειάζεται να ζητήσεις βοήθεια. Πέρασα ένα χρόνο και μισό αντιμετωπίζοντας άγχος, που τελικά μετατράπηκε σε κατάθλιψη, και έπαιζα έτσι.

Στο γήπεδο δεν νιώθεις πραγματικά τον εαυτό σου όταν δεν είσαι καλά. Ξέρεις την αξία σου και τι μπορείς να προσφέρεις στο παιχνίδι, και όταν δεν ένιωθα καλά, ήξερα ότι κάτι δεν πήγαινε σωστά. Εκείνη την ημέρα συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να μιλήσω με επαγγελματίες και με τον σύλλογο για να λάβω τη βοήθεια που χρειαζόμουν.

Στο τέλος, είμαστε άνθρωποι πέρα από το ότι είμαστε ποδοσφαιριστές. Δεν είναι όλα θέμα χρημάτων, δεν είναι όλα θέμα φήμης. Υποφέρουμε κι εμείς από όσα συμβαίνουν στο γήπεδο. Είμαστε τυχεροί που κάνουμε αυτό που κάνουμε, ναι, αλλά υπάρχει και ο άνθρωπος πίσω από όλα αυτά, υπάρχουν τα συναισθήματα. Είμαι ευγνώμων σε όλους, γιατί είδα τόσο πολύ στήριξη την περίοδο που αποφάσισα να σταματήσω, και αυτό βοηθάει. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πέρα από ποδοσφαιριστές, είμαστε άνθρωποι» κατέληξε.