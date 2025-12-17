Ένα απίστευτο σκηνικό εκτυλίχθηκε στον χθεσινό αγώνα της Μπαρτσελόνα για το κύπελλο, με τον βοηθό της αντίπαλης ομάδας να επικοινωνεί με τον προπονητή μέσω τηλεφώνου.

Η Μπαρτσελόνα ταξίδεψε χθες (16/12) λίγο πιο έξω από την Μαδρίτη και πιο συγκεκριμένα μέχρι την επαρχία της Γουαδαλαχάρα για να αντιμετωπίσει την ομώνυμη ομάδα στα πλαίσια της φάσης των «32» του Κυπέλλου Ισπανίας και επικράτησε με 0-2 χάρη στα γκολ των Κρίστενσεν και Ράσφορντ που κατάφεραν να «σπάσουν» την σκληρή άμυνα των γηπεδούχων.

Ο πρώην παίκτης των Βιγιαρεάλ και Μάλαγα και νυν προπονητης της Γουαδαλαχάρα, Πέρε Μαρτί, απουσίαζε, επειδή εξέτιε πειθαρχική ποινή, κάτι που του απαγόρευσε το να βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο και έτσι τα άμεσα καθήκοντα προπονητή εντός «πιτς» ανέλαβε ο βοηθός του, Αλεχάντρο Φουστέρ.

Μάλιστα ο νεαρός βοηθός φορούσε τα AirPods του κατά την διάρκεια του παιχνιδιού, προφανώς για να λαμβάνει οδηγίες σε πραγματικό χρόνο από τον Μαρτί (ο οποίος παρακολουθούσε τον αγώνα από κάποιον θάλαμο), με το στιγμιότυπο αυτό να μην περνάει απαρατήρητο από τους φιλάθλους που παρακολουθούσαν τον αγώνα και να γίνεται αμέσως viral.

📸 - The assistant manager of Guadalajara.



He is wearing AirPods to communicate fast with the 1st manager, Steve Jobs would be proud. pic.twitter.com/86PpkaHUBN December 16, 2025

Πολλοί βέβαια ήταν εκείνοι που αναρωτήθηκαν για το αν αυτό που έκαναν οι Φουστέρ και Μαρτί είναι νόμιμο και εντός των κανόνων. Η απάντηση είναι ότι, τεχνικά τουλάχιστον, εμπίπτει στους κανόνες, καθώς ένας προπονητής που έχει τεθεί σε αναστολή δεν επιτρέπεται να δίνει απευθείας οδηγίες.

Οι κανονισμοί όμως δεν καλύπτουν ρητά τις μεθόδους έμμεσης επικοινωνίας και έτσι, εφόσον ο Μαρτί δεν είχε φυσική παρουσία στο γήπεδο και δεν έκανε εμφανείς χειρονομίες στον βοηθό του, δεν παραβίασε κανένα κανόνα, καθώς οι διοργανώσεις ερμηνεύουν τέτοιοι είδους κινήσεις, ως ένα είδους γκρίζα ζώνη και όχι ως παράβαση.