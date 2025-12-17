Βάσει δημοσιεύματος του BBC, σύλλογος του MLS έχει ξεκινήσει επαφές με τον Πολωνό στράικερ, το μέλλον του οποίου στην Μπαρτσελόνα είναι... στον αέρα.

Όσο το μέλλον του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι δεν ξεκαθαρίζει, τόσο θα εμφανίζονται υποψήφιοι «μνηστήρες» για την υπογραφή του, καθώς το προσεχές καλοκαίρι μένει ελεύθερος.

Η Μπαρτσελόνα και ο Πολωνός φορ έχουν συμφωνία μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2026, και μέχρι στιγμής δεν έχει διαρρεύσει κάτι αναφορικά με το αν θα του γίνει πρόταση ανανέωσης ή θα αποχωρήσει ως free agent μετά από 4 χρόνια παρουσίας και -μέχρι στιγμής- 109 γκολ σε 164 επίσημες συμμετοχές.

Από τα ισπανικά μέσα αφήνεται να εννοηθεί πως ο 37χρονος επιθυμεί να συνεχίσει στους «μπλαουγκράνα», δεχόμενος και μείωση μισθού, ωστόσο όλα θα ξεκαθαρίσουν από την απόφαση του Χάνσι Φλικ, σε συνάρτηση με τη διοίκηση. Πάντως, το ενδιαφέρον για τον Λέβα ήδη ξεκίνησε, αφού σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC, ομάδα του MLS έχει επικοινωνήσει με το περιβάλλον του παίκτη.

Πρόκειται για τη Σικάγο Φάιαρ, η οποία φέτος βρέθηκε στα Playoffs του θεσμού και βάσει του ρεπορτάζ έχει θετική ανταπόκριση, καθώς ο Πολωνός είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο να μετακομίσει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Φυσικά, προτεραιότητα παραμένει η Μπάρτσα, ενώ πάντα υπάρχει και η Σαουδική Αραβία. Τέλος, γράφεται πως υπάρχει «τσεκάρισμα» και από την Ίντερ Μαϊάμι του Λιονέλ Μέσι.