Με κόπο, ιδρώτα και... Κρίστενσεν η Μπαρτσελόνα έσπασε το μπλόκο που είχε στήσει η Γουαδαλαχάρα της τρίτης κατηγορίας (0-2) και προκρίθηκε στη φάση των «16» του Κυπέλλου.

Όταν έγινε η κλήρωση για τη φάση των «32» τίποτα δεν προμήνυε πως η Μπαρτσελόνα θα είχε τόσο ζόρι στην έδρα της Γουαδαλαχάρα. Κι όμως ο θεσμός του Κυπέλλου πήγε να κάνει και πάλι την έκπληξη... Για 77 λεπτά η ομάδα από την τρίτη κατηγορία κρατούσε τους Καταλανούς στο μηδέν, όμως μια κεφαλιά του Κρίστενσεν με μπόλικη δόση τύχης αρκούσε για να ξελασπώσει το σύνολο του Χάνσι Φλικ που προκρίθηκε με το τελικό 2-0 στη φάση των «16» του Copa Del Rey.

Ο αγώνας από πολύ νωρίς εξελίχθηκε σε μονόλογο των φιλοξενούμενων που είχαν συνεχώς την κατοχή της μπάλας στο αντίπαλο μισό, όμως δεν έβρισκαν τρόπο για να γκρεμίσουν το «οχυρό» που είχε στήσει η Γουαδαλαχάρα κοντά στην περιοχή της. Όποτε χρειάστηκε ο γκολκίπερ, Βιθέντε, ήταν παρών για να εξουδετερώσει τις προσπάθειες των Μπλαουγκράνα, οι οποίοι αναγκάστηκαν να το ρίξουν στη... σέντρα για να βρουν το γκολ, κόντρα στο DNA τους.

Από μια τέτοια φάση ωστόσο ήρθε η λύση. Στο 77΄ο Ντε Γιόνγκ έκανε μια σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι με βαθιά καμπύλη, με τον Κρίστενσεν να παίρνει την κεφαλιά, τη μπάλα να κοντράρει και να καταλήγει στο βάθος της εστίας της Γουαδαλαχάρα που έπεσε με ψηλά το κεφάλι. Η Μπάρτσα πάντως... φύλαγε ένα ακόμα για τις καθυστερήσεις, όταν ο Ράσφορντ από πάσα του Γιαμάλ ντρίμπλαρε τον αντίπαλο γκολκίπερ για το τελικό 2-0.

Μπαρτσελόνα (Χάνσι Φλικ): Τερ Στέγκεν, Κασάδο (75΄Κουντέ), Έρικ Γκαρθία, Κρίστενσεν, Τόρεντς (63΄Μπαλντέ), Μπερνάλ, Ντε Γιόνγκ, Μπάρτζι (75΄Πέδρι), Φέρμιν Λόπεθ, Γιαμάλ, Ράσφορντ