Ο Χοακίν το έκανε ξανά! Οπως το 2005 έτσι και τώρα ο 40χρονος μεσοεπιθετικός της Μπέτις πόζαρε γυμνός έχοντας για συντροφιά το τρόπαιο του Copa Del Rey.

Η Μπέτις επέστρεψε στον θρόνο του Κόπα Ντελ Ρέι μετά από 17 χρόνια λυγίζοντας τη Βαλένθια στα πέναλτι (5-4, 1-1 παρ.) και χάρισε στον «αιωνόβιο» αρχηγό της έναν δεύτερο τίτλο στην τελευταία του επαγγελματική σεζόν.

Ο εμβληματικός αρχηγός της Μπέτις, Χοακίν, που έγραψε ιστορία μετά την κατάκτηση του Copa del Rey, όντας ο πρώτος στην ιστορία με δύο τρόπαια, θα συνεχίσει γι' ακόμη μία χρονιά με τα χρώματα της Μπέτις, όπως γνωστοποίησε άλλωστε και ο ίδιος στις δηλώσεις του.

Ο 40χρονος Ισπανός μεσοεπιθετικός, θέλησε να πανηγυρίσει με έναν απίστευτο τρόπο την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου γι' αυτό και πόζαρε γυμνός. Κάτι που είχε επαναλάβει, πριν από 14 χρόνια, το 2005.

14 years later, Joaquin does it again. 😭😭 pic.twitter.com/xa1ZIrXhp4