Κυπελλούχος Ισπανίας. Στα 40 του χρόνια. Με τη μεγάλη του αγάπη, την Μπέτις. Με τα δάκρυα χαράς να μην έχουν τελειωμό. Ο Χοακίν (ίσως) τελειώνει την καριέρα του με τον πιο ονειρώδη τρόπο.

Είχε «λοκάρει» τον στόχο εδώ και... χρόνια. Σαν να ήξερε ότι οι δυνάμεις του θα τον διατηρήσουν στο επίπεδο όπου θα μπορούσε να οδηγήσει την Μπέτις σε κάτι σπουδαίο προτού πάρει την απόφαση ν' αποσυρθεί (;).

Ήθελε να καταφέρει κάτι σημαντικό για τον σύλλογο και για την καριέρα του. Και μετά με βαριά καρδιά ν' αφήσει ό,τι αγάπησε περισσότερο στο ποδόσφαιρο. Αυτή την πράσινη και λευκή φανέλα.

Από το ξημέρωμα της 24ης του Απρίλη του 2022, ο Χοακίν – αν και ήδη βρισκόταν στο πάνθεον της Μπέτις – γνωρίζει πως έχει πλέον κάτι μοναδικό στη ζωή του.

Μια ποδοσφαιρική καριέρα που ήταν συνυφασμένη με έναν σύλλογο, στον οποίο είχε αποφασίσει πως όταν θα επέστρεφε, δεν θα αποχωριζόταν ποτέ ξανά. Και μπορεί η Μπέτις να περίμενε περίπου δυο δεκαετίες για να πάρει τίτλο, όμως, το πέτυχε τώρα που είχε πραγματική σημασία...

Ο μοναδικός στην ιστορία του συλλόγου με δυο τρόπαια!

Από το 2005 έως το 2022 είναι μεγάλη απόσταση. Άνθρωποι αλλάζουν, καταστάσεις διαφοροποιούνται, ζωές παίρνουν άλλη τροπή, οι δρόμοι που διαβαίνει κανείς γίνονται άλλοτε πιο περίπλοκοι και άλλοτε πιο άνετοι. Και η Μπέτις δεν εξαιρείται απ' όλο αυτό. Άλλωστε, περίμενε 17 ολόκληρα χρόνια για να ξαναδεί τρόπαιο. Και είναι ακριβώς το ίδιο. Το Κύπελλο Ισπανίας.

Και από την αμέσως προηγούμενη φορά, μέχρι και τη φετινή, είναι ο ίδιος άνθρωπος που σηκώνει την κούπα ψηλά στον ουρανό. Ο Χοακίν ήταν παρών και στον θρίαμβο του 2005, βίωσε μέχρι τελευταίας στιγμής και την επιτυχία του 2022 και γεμάτος ευτυχία, μένει στην ιστορία της ομάδας.

Είναι πια ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ που έχει να επιδείξει στο βιογραφικό του δυο τρόπαια με την ομάδα, στα 110 χρόνια ύπαρξής της!

17 years after the Copa del Rey trophy was guest of honour at his wedding, 40-year-old Joaquin wins it again with Real Betis! 🏆 pic.twitter.com/GF7B87K1Lw April 23, 2022

A trophy in his last season for his boyhood club



It meant are lot to Joaquin Sanchez 🟢🟢🎖️🏆 pic.twitter.com/tbzyVOMHft — Football Journal (@ftjournal_) April 23, 2022

Joaquín lo ha vuelto a hacer pic.twitter.com/VfN1x1g0HQ — Pablo (@pabloferrerga) April 23, 2022

Η... γραμμένη από την μοίρα και μαγική συνύπαρξη με τον Μιράντα

Η Μπέτις με το φετινό, έχει πλέον τρία Copa del Rey στην τροπαιοθήκη της. Στα δυο εξ αυτών, ο Χοακίν ήταν παρών. Στο πρώτο που είχε πανηγυρίσει με την ομάδα της καρδιάς του, όσο εκείνος οδηγούσε την Μπέτις στο 2-1 επί της Οσασούνα στο «Βιθέντε Καλντερόν» της Μαδρίτης, ένας άλλος πιτσιρίκος, μάθαινε ν' αγαπά τον σύλλογο και ονειρευόταν τις ημέρες που θα ήταν μέλος της ομάδας και θα πρόσφερε όλη του την ψυχή σε αυτή τη φανέλα.

Ο πιτσιρικάς αυτός, είναι ο Χουάν Μιράντα! Ο 22χρονος νυν ποδοσφαιριστής της Μπέτις, ήταν μόλις 5 ετών όταν ο Χοακίν πίσω στο 2005 κατακτούσε το Κύπελλο Ισπανίας.

Και μάλιστα, ο Μιράντα είχε ταξιδέψει στην πρωτεύουσα για να στηρίξει από τις εξέδρες. Η αγάπη για το κλαμπ είχε αρχίσει ν' αναπτύσσεται στον οργανισμό του. Εν έτει 2022, εκείνο το παιδάκι που είχε πανηγυρίσει ως οπαδός το προ 17 ετών ετών τρόπαιο, τώρα έγινε καθοριστικός για την ομάδα! Εκτέλεσε εύστοχα το τελευταίο πέναλτι για το 5-4 απέναντι στην Βαλένθια, έβαλε αμέσως τα κλάματα και επέτρεψε στον 40χρονο Χοακίν να γίνει ένας ευτυχισμένος Κυπελλούχος Ισπανίας.

A first Copa for Real Betis in over 17 YEARS 🏆



Lifelong Bético Juan Miranda scored the winning penalty. Joaquín - who was playing for the club before the match winner was born - gets the send off he deserves...



VIVA EL BETIS MANQUE PIERDA 💚#LLL

🧡🇪🇸⚽️ pic.twitter.com/QsE6EbeNx6 — La Liga Lowdown 🧡🇪🇸⚽️ (@LaLigaLowdown) April 23, 2022

Και επειδή είναι τρελός, ποτέ δεν ξέρεις...

Η λογική λέει ότι ο Χοακίν θα κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια το φετινό καλοκαίρι. Η ηλικία του, άλλωστε, δεν επιτρέπει και πολλά περισσότερα. Γιατί δεν μπορεί να φανταστεί κανείς ότι βρίσκεται στην κατάσταση του Κριστιάνο Ρονάλντο από άποψη σωματικών δυνάμεων για να παραμείνει σε τέτοιο επίπεδο ανταγωνισμού.

Επειδή, ωστόσο, πολλές φορές η καρδιά και η... τρέλα ενός ανθρώπους παίρνει νίκη απέναντι στην λογική, ο ηγέτης της Μπέτις πάνω στον ενθουσιασμό και την ευφορία της κατάκτησης του Κυπέλλου Ισπανίας, την πέταξε την «καυτή» ατάκα!

«Που να πάω; Τώρα που ξεκινήσαμε να παίρνουμε τίτλους θα συνεχίσω» είπε στο PartidazoCope προτού αγκαλιάσει σφιχτά τη σύζυγό του και ποζάρει μαζί της στις κάμερες, βιώνοντας στο έπακρο την χαρά των στιγμών.