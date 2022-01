Ο Άντρες Γκουαρδάδο ξεπέρασε τα όρια με την απαράδεκτη κίνησή του να μιμηθεί τον τραυματισμό του Ζοάν Χορδάν από σιδερολοστό, μετά την πρόκριση της Μπέτις επί της Σεβίλλης,

Η Μπέτις κέρδισε την πρόκριση στους «8» του Κόπα Ντελ Ρέι, αλλά και τις αρνητικές εντυπώσεις μετά από όσα συνέβησαν στο επεισοδιακό ντέρμπι του «Μπενίτο Βιγιαμαρίν» κόντρα στη Σεβίλλη. Και μπορεί ο ανεγκέφαλος που πέταξε τη σιδερένια ράβδο στο κεφάλι του Ζοάν Χορδάν να μην αντιπροσωπεύει την πλειονότητα των φίλων των Βερδιμπλάνκος, οι παίκτες του Μανουέλ Πελεγκρίνι, όμως, δεν αφήνουν περιθώριο παρερμηνειών με τη συμπεριφορά τους στα social media και στο χορτάρι.

Αφού οι Καμαράσα και Μιράντα άφησαν «αιχμές» μέσω twitter κατά του Ζουλιέν Λοπετέγκι, δηλώνοντας ότι ο Βάσκος τεχνικός ενθάρρυνε τον Χορδάν να προσποιηθεί ότι ζαλίζεται, ο Αντρές Γκουαρδάδο το... τερμάτισε με το χειρότερο είδος τρολαρίσματος.

Κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για τη νίκη με 2-1, ο έμπειρος Μεξικανός χαφ απεικονίστηκε σε βίντεο να μιμείται τον τραυματισμό του Χορδάν με ένα μπουκάλι και να πέφτει στο έδαφος, την ώρα που οι συμπαίκτες του, μάλιστα, γελούσαν και φάνηκε να σιγοντάρουν την «πλάκα» γύρω από ένα σοβαρό περιστατικό όπως η ρίψη αντικειμένου από την εξέδρα το οποίο βρίσκει έναν ποδοσφαιριστή

Μια συμπεριφορά που δεν τιμάει τον Γκουαρδάδο και που εξηγεί το ξέσπασμα του Λοπετέγκι στη συνέντευξη Τύπου.

Knowing why this match had to be replayed... pretty embarrassing from Andres Guardado. pic.twitter.com/N61wqY9ZMV