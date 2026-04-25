Ένα γκολ του Μπεγιερίν στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων έκανε το 1-1 για την Μπέτις ενάντια στη Ρεάλ Μαδρίτης, που έμεινε στο -8 από την Μπαρτσελόνα με ματς παραπάνω.

Προϊόν των ακαδημιών της Μπαρτσελόνα, όπου βρέθηκε μεταξύ 2003 και 2011 αλλά και τη σεζόν 2022/23, ο Έκτορ Μπεγιερίν... χάρισε, ουσιαστικά, τον τίτλο στους Καταλανούς, καθώς ισοφάρισε σε 1-1 τη Ρεάλ Μαδρίτης για την Μπέτις στο 90+4' και άφησε τους Μερένγκες στο -8 από την κορυφή της βαθμολογίας της La Liga με ματς παραπάνω.

Η Βασίλισσα μπήκε καλύτερα στο ματς και ευτύχησε να προηγηθεί στο 17', όταν ο Βαγιές απέκρουσε το μακρινό σουτ του Βαλβέρδε και ο Βινίσιους βρέθηκε εκεί που έπρεπε για να ανοίξει το σκορ από κοντά. Οι φιλοξενούμενοι έδειχναν να ελέγχουν πλήρως την κατάσταση, ωστόσο στα τελευταία λεπτά του πρώτου μέρους το γήπεδο... κατηφόρισε, με τους Βερδιμπλάνκος να βλέπουν τον Λούνιν να σταματά τον Άντονι δις τον (44', 45+1') και σε μία περίπτωση τον Μπακαμπού (45+1'), ενώ ο Φορνάλς αστόχησε από πλεονεκτική θέση στο 45+4'!



Η Ρεάλ μπήκε πιο δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο και είχε ακυρωθέν γκολ με τον Μπαπέ στο 54', με τον Λούνιν να σταματά το βολέ του Ερνάντες στο 66' και τον Βαγιές να πράττει αναλόγως σε προσπάθεια του Μπαπέ πέντε λεπτά αργότερα. Ακολούθησε μία ακόμη απόκρουση του τερματοφύλακα των Μερένγκες μετά την κόντρα στον Μπέλιγχαμ στο 74', με τον Βαλβέρδε να αδυνατεί να τελειώσει το ματς στο 79'. Εντέλει, ο Μπεγιερίν ήταν αυτός που έκανε το 1-1 στην τελευταία φάση του αγώνα, με συρτό σουτ μετά από αναμπουμπούλα στην αντίπαλη περιοχή...