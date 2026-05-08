La Liga: Με πέντε ομάδες στο ερχόμενο Champions League
Η Ράγιο Βαγιεκάνο «έφτιαξε» την Ισπανία! Η απόκρουση του Μπατάγια στο πέναλτι του Στρασβούργου στο 94ο λεπτό του δεύτερου ημιτελικού στη Γαλλία (0-1) δεν έδωσε μόνο στην ομάδα του την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Conference League απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας (27/05, 22:00) αλλά και το πέμπτο εισιτήριο σε ομάδα της La Liga για το ερχόμενο Champions League.
Συγκεκριμένα οι Ισπανοί υπερκέρασαν οριστικά το εμπόδιο της Γερμανίας και μαζί με τους Άγγλους είναι αυτοί που διασφάλισαν extra εισιτήριο για τη διοργάνωση του 2026-27.
Πλέον βάσει της βαθμολογίας του ισπανικού πρωταθλήματος, Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης, Βιγιαρεάλ, Ατλέτικο Μαδρίτης και πιθανότατα Ρεάλ Μπέτις (είναι στο +6 από την έκτη Θέλτα τέσσερις αγωνιστικές πριν το φινάλε) θα δώσουν το «παρών» στη League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.
✅ CONFIRMED!— Football Meets Data (@fmeetsdata) May 7, 2026
🇪🇸 Spain gets an extra 🔵 UCL ticket for season 2026/27!
5th placed team from La Liga will play UCL!
‼️Unbelievable scenes as 🇪🇸 Rayo Vallecano goalkeeper saved a penalty in 90+4' that ensured Germany cannot catch Spain any more!
