Η Μπέτις... κατάφερε να χάσει το προβάδισμα δύο τερμάτων που είχε ως το 79', ήρθε ισόπαλη στην έδρα της Σοσιεδάδ (2-2) αλλά είναι σταθερά στην πεντάδα που οδηγεί στα... αστέρια.

Έκανε τα εύκολα δύσκολα στη «Χώρα των Βάσκων» η Μπέτις! Αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με τη Σοσιεδάδ, ενώ ήταν μπροστά στο σκορ με 2-0 έως το 79ο λεπτό. Παρ' όλα αυτά η ομάδα της Ανδαλουσίας ορίζει τη... μοίρα της για την έξοδο στο επόμενο Champions League, αφού είναι πέμπτη με 54 βαθμούς, στο +4 από την έκτη Θέλτα τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε. Στην 8η θέση με 44 βαθμούς η Ρεάλ Σοσιεδάδ.

Στο πρώτο ημίχρονο οι δύο ομάδες επιχείρησαν να απειλήσουν προκειμένου να σκοράρουν και αυτοί που χαμογέλασαν ήταν οι φιλοξενούμενοι, που σκόραραν με τον Άντονι στο 39ο λεπτό, έπειτα από ασίστ του Αλτιμίρα. Το 1-0 για την πράσινη πλευρά της Σεβίλλης ήταν και το σκορ ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος το ματς έγινε... ροντέο. Η ομάδα του Πελεγκρίνι πήρε προβάδισμα δύο τερμάτων με τον Εζαλζουλί στο 47ο λεπτό και όλα έδειχναν πως θα επικρατήσει εύκολα. Λογάριασε όμως χωρίς τους... γηπεδούχους οι οποίοι δεν παράτησαν το παιχνίδι, πίεσαν και ανταμείφθηκαν. Στο 79' ο Όσκαρσον μείωσε από την ασίστ του Γκόμεθ βάζοντας «φωτιά» στο γήπεδο.

Σαν να μην έφτανε αυτό για τη Μπέτις, ο Ογιαρθάμπαλ ισοφάρισε στο 90' από τα έντεκα βήματα, διαμορφώνοντας το 2-2, που ήταν και το τελικό σκορ μιας χορταστικής αναμέτρησης.

Οι δύο ομάδες μοιράστηκαν από έναν βαθμό, που -μάλλον- ικανοποιεί πιο πολύ τους Βάσκους.