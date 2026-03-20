Ο προπονητής της Σενεγάλης μετέφερε το τρόπαιο του AFCON σε στρατιωτική βάση για να το «προστατέψει»

Ο προπονητής της εθνικής ομάδας της Σενεγάλης, Πάπε Τίο, μετέφερε το τρόπαιο του Copa Africa σε στρατιωτική βάση, ώστε να το προστατέψει από εκείνους που θέλουν να το «κλέψουν».

Η Επιτροπή Εφέσεων της Αφρικανικής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (CAF) ανακήρυξε το Μαρόκο πρωταθλητή του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής 2025 τα ξημερώματα της Δευτέρας (16/03), δύο μήνες αφότου η Σενεγάλη κατέκτησε το τρόπαιο στον αγωνιστικό χώρο, σε έναν τελικό που σημαδεύτηκε από το χαμένο πέναλτι του Μραχίμ Ντίαθ και το καθοριστικό γκολ του Πάπε Γκέι στην παράταση.

Αλλά πριν από όλα αυτά, οι Σενεγαλέζοι παίκτες δημιούργησαν μια από τις πιο αξιομνημόνευτες εικόνες σε τελικό διοργάνωσης, καθώς αποχώρησαν από το γήπεδο σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το αμφιλεγόμενο πέναλτι που κατακυρώθηκε στους γηπεδούχους στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας του αγώνα.

Αφού επέστρεψαν στο γήπεδο, κατόπιν επιμονής του αρχηγού τους, Σαντίο Μανέ, οι Σενεγαλέζοι στέφθηκαν πρωταθλητές και πανηγύρισαν ξέφρενα τις επόμενες ημέρες. Ωστόσο, μήνες μετά από εκείνη την αξέχαστη βραδιά, η CAF ανακήρυξε το Μαρόκο πρωταθλητή στα «χαρτιά», επειδή η Σενεγάλη είχε «αποσυρθεί από τον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης».

Ο προπονητής της εθνικής ομάδας της Σενεγάλης, Πάπε Τίο, ξεκαθάρισε την Πέμπτη (19/03) ότι δεν έχει καμία πρόθεση να παραδώσει το τρόπαιο. Μάλιστα, σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έγινε αμέσως viral, ο προπονητής φαίνεται να ποζάρει με το τρόπαιο του Κόπα Άφρικα περιτριγυρισμένος από στρατιωτικούς σε μία στρατιωτική βάση της χώρας.

— Topskills Sports UK (@topskillsportuk) March 19, 2026

Ο Αφρικανός τεχνικός, προχώρησε σε αυτή τη κίνηση προκειμένου να «προστατέψει» το τρόπαιο, θέλοντας να δείξει παράλληλα πως αυτό, το οποίο οι παίκτες του κέρδισαν δίκαια μέσα στον αγωνιστικό χώρο, δεν πρόκειται να τους το «κλέψει» κανείς.

Όλα αυτά έρχονται μετά τις διαμαρτυρίες του προέδρου της Σενεγάλης, Μπασιρού Ντιομάγιε Φαγιέ, αναφορικά με την απόφαση της CAF, καθώς και την ανακοίνωσή του για την άσκηση έφεσης στο Διαιτητικό Δικαστήριο Αθλητισμού (CAS).

«Λαμβάνοντας υπόψη αυτήν την πρωτοφανή απόφαση, (ο Πρόεδρος) προτρέπει την Κυβέρνηση, και ιδίως τον Υπουργό Αθλητισμού, να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, το συντομότερο δυνατό, σε συνεργασία με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Σενεγάλης, για την υποβολή των κατάλληλων εφέσεων στο Διαιτητικό Δικαστήριο Αθλητισμού».