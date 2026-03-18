Το μέλος του CAS, Ρέιμοντ Χακ, εξήγησε στο ESPN τους λόγους που η Σενεγάλη αναμένεται να δικαιωθεί.

Η Σενεγάλη προσέφυγε στο CAS για την απόφαση της CAF να της αφαιρέσει τον τίτλο του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και να τον δώσει στο Μαρόκο, με μέλος του Διαιτητικού Δικαστηρίου να εξηγεί στο ESPN τους λόγους που, κατά τη γνώμη του, τα Λιοντάρια της Τεράνγκα θα δικαιωθούν!

Ερωτηθείς για το αν η Επιτροπή Εφέσεων της Αφρικανικής Ομοσπονδίας έχει δίκιο, ο Ρέιμοντ Χακ αποκρίθηκε «όχι, ούτε κατά διάνοια, γιατί ο διαιτητής έχει την τελική απόφαση και όταν σφυρίζει για να λήξει ο αγώνας, τότε τελειώνει. Η Σενεγάλη έφυγε αλλά επέστρεψε, όπως και το Μαρόκο. Όταν γύρισε το Μαρόκο, κανείς δεν είπε “θα παίξουμε διαμαρτυρόμενοι στην παράταση” ή τίποτα τέτοιο. Έπαιξαν 30 λεπτά, 15 και 15. Αν είχαν πει ότι θα παίξουν υπό διαμαρτυρία, ίσως τότε να είχαν κάτι».

Επιπλέον, ο Χακ ανέφερε πως υπάρχει και δεδικασμένο στην Αφρική με το Champions League της σεζόν 2018/19, όταν η μετά την αποχώρηση των παικτών της Βιντάντ από τον δεύτερο τελικό με την Εσπεράνς, ο διαιτητής είχε διακόψει τον αγώνα και οι Τυνήσιοι είχαν πάρει το τρόπαιο. Ακολούθως, η CAF είχε αποφασίσει να επαναληφθεί το ματς, κάτι που δεν συνέβη κατόπιν προσφυγής στο CAS.

Όπως εξήγησε ο Χακ, «δεν πιστεύω ότι το CAS θα διατηρήσει την απόφαση της CAF γιατί υπάρχει δεδικασμένο. Το 2019, η Βιντάντ βρέθηκε σε παρόμοια θέση και το CAS απεφάνθη πως η απόφαση του διαιτητή είναι τελική, μόνο αυτός μπορεί να λήξει έναν αγώνα, ό,τι κι αν γίνει».