Δεν ξανάγινε, το Μαρόκο του Ελ Καμπί πήρε το Copa Africa δυο μήνες μετά τον... χαμένο τελικό!

Απίστευτο!!! Η Σενεγάλη δυο μήνες μετά τον επεισοδιακό τελικό έχασε την κούπα στα χαρτιά και το Μαρόκο του Αγιούμπ Ελ Καμπί βρέθηκε από το... πουθενά στην κορυφή της Αφρικής.

Το Μαρόκο, δυο μήνες μετά τον χαμένο τελικό στη χώρα του, αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Aφρικής! Ναι, είναι απίστευτο, αλλά η Ομοσπονδία της Αφρικής με μια απόφαση που θα μείνει στην ιστορία αφαίρεσε τον τίτλο από τη Σενεγάλη και τον έδωσε στην ομάδα του Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Οι Σενεγαλέζοι έχασαν τον τελικό στα χαρτιά και η χρυσή βίβλος έγραψε: Μαρόκο - Σενεγάλη 3-0.

Η Αφρικανική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου (CAF) ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης ότι η Σενεγάλη τιμωρείται για τον τελικό της 18ης Ιανουαρίου, παρότι είχε επικρατήσει με 1-0.

Η απόφαση ελήφθη ύστερα από έφεση της Βασιλικής Μαροκινής Ομοσπονδίας, καθώς οι Σενεγαλέζοι είχαν αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο στην κανονική διάρκεια, διαμαρτυρόμενοι για διαιτητική απόφαση, πριν επιστρέψουν και επικρατήσουν στην παράταση (1-0).

Το παιχνίδι είχε διακοπεί για περίπου 16 λεπτά όταν καταλογίστηκε πέναλτι υπέρ του Μαρόκου στα τελευταία λεπτά, λίγο μετά την ακύρωση ενός γκολ που θα μπορούσε να είχε χαρίσει τη νίκη στους Σενεγαλέζους. Εκείνη τη στιγμή, μόνο ο αρχηγός Σαντιό Μανέ παρέμεινε στον αγωνιστικό χώρο στο Ραμπάτ.

The CAF Appeal Board decided that in application of Article 84 of the Regulations of the CAF Africa Cup of Nations (AFCON), the Senegal National Team is declared to have forfeited the Final Match of the TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations (AFCON) Morocco 2025 (“the Match”),… March 17, 2026

Στην ανακοίνωση, που εκδόθηκε 57 ημέρες μετά τον τελικό, επισημαίνεται ότι «όλα τα υπόλοιπα αιτήματα ή προσφυγές απορρίπτονται», με την επιτροπή εφέσεων να δικαιώνει τελικά τη μαροκινή πλευρά.

Μετά το τέλος του τελικού, ο τότε προπονητής του Μαρόκου, Ουαλίντ Ρεγκραγκί - ο οποίος έκτοτε παραιτήθηκε - χαρακτήρισε τα γεγονότα γύρω από το πέναλτι «ντροπιαστικά και δυσφημιστικά» για το αφρικανικό ποδόσφαιρο. «Ο προπονητής (Παπέ Τιάου) ζήτησε από τους παίκτες του να αποχωρήσουν από το γήπεδο», ανέφερε, προσθέτοντας: «Πάντα λέω ότι, στο τέλος, πρέπει να παραμένεις στη θέση σου, είτε στη νίκη είτε στην ήττα».