Οι Αρχές του Μαρόκου διέψευσαν ότι σημειώθηκε θάνατος ανθρώπου που απασχολούταν στην ασφάλεια του τελικού με τη Σενεγάλη.

Ο επεισοδιακός τελικός του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής ολοκληρώθηκε με νικήτρια τη Σενεγάλη, η οποία πήρε για δεύτερη φορά στην ιστορία της το βαρύτιμο τρόπαιο, απογοητεύοντας τους διοργανωτές, Μαροκινούς.

Πέραν της στενοχώριας για το αποτέλεσμα όμως, οι Αρχές της χώρας έχουν να διαχειριστούν και τη φημολογία για θάνατο εθελοντή στον τελικό, ο οποίος σύμφωνα με δημοσιεύσεις στα social media, έχασε τη ζωή του χτυπημένος από οπαδούς της Σενεγάλης. Κάτι το οποίο διαψεύστηκε κατηγορηματικά από τη Γενική Διεύθυνση Εθνικής Ασφαλείας του Μαρόκου, που μάλιστα προχωρά σε έρευνα κατά όσων ξεκίνησαν να διαδίδουν τις φήμες αυτές, κάνοντας λόγο για ποινικές κυρώσεις σε όποια περίπτωση χρειαστεί.

Οι εν λόγω δημοσιεύσεις ισχυρίζονταν ότι εθελοντής ο οποίος εργαζόταν ως σεκιούριτι στο μεγάλο ματς και που χτύπησε στο σαγόνι κατά τη διάρκεια συμπλοκών με Σενεγαλέζους έφυγε από τη ζωή, προκαλώντας αντιδράσεις στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, την ώρα που άλλοι λογαριασμοί, ανέφεραν ότι υπήρξε θανάσιμος τραυματισμός οπαδού της Σενεγάλης, κάτι το οποίο επίσης διαψεύστηκε.