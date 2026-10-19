Ουναϊ: Ο Παναθηναϊκός τον χάνει μέχρι το τέλος του χρόνου
Οι φόβοι που υπήρχαν από το βράδυ της Κυριακής (18/10) για τη σοβαρότητα του τραυματισμού του Αζεντίν Ουναΐ επιβεβαιώθηκαν από τη μαγνητική στην οποία υποβλήθηκε, αφού διαπιστώθηκε πως έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό.
Ο Μαροκινός μέσος που τραυματίστηκε στον δικέφαλο του δεξιού του ποδιού σε μία ανύποπτη φάση του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Αστέρα Aktor και αποχώρησε με αναγκαστική αλλαγή στο 20ο δίνοντας τη θέση του στον Τεττέη και βγαίνοντας μάλιστα με το φορείο και το αμαξίδιο από το γήπεδο.
Εκείνος κρατούσε συνεχώς το κεφάλι του δείχνοντας πως μπορεί ο τραυματισμός να ήταν μυϊκός, ωστόσο δεν ήταν κάτι το συνηθισμένο, γεγονός στο οποίο συνηγόρησε τελικά και το αποτέλεσμα της εξέτασης την οποία έκανε το απόγευμα της Δευτέρας (19/10).
Εκείνος υπέστη βαριά θλάση στον δικέφαλο του δεξιού του ποδιού. Αυτό σημαίνει πως θα χρειαστεί να απουσιάσει για τουλάχιστον 2,5 μήνες, δηλαδή μέχρι την έλευση του νέου έτους, από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις των «πρασίνων» χάνοντας σημαντικά παιχνίδια.
Τα ματς που χάνει ο Ουναΐ
- Καϊράτ Αλμάτι - Παναθηναϊκός (22/10)
- Βόλος - Παναθηναϊκός (25/10)
- Παναθηναϊκός - Άρης (28/10-Κύπελλο)
- Παναθηναϊκός - ΑΕΚ (01/11)
- Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ Σόφιας (05/11)
- Ηρακλής - Παναθηναϊκός (08/11)
- Παναθηναϊκός - ΟΦΗ (22/11)
- Νορτζελαντ - Παναθηναϊκός (26/11)
- Ατρόμητος - Παναθηναϊκός (29/11)
- Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (02/12-Κύπελλο)
- Παναθηναϊκός - Άρης (06/12)
- Φράιμπουργκ - Παναθηναϊκός (10/12)
- ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός (13/12)
- Παναθηναϊκός - Μπράιτον (17/12)
- Παναθηναϊκός - Ηρακλής (20/12)
- Αστέρας Aktor - Παναθηναϊκός (10/01), υπάρχουν πιθανότητες ανάλογα την αποθεραπεία
- ΟΦΗ - Παναθηναϊκός (16/01), υπάρχουν πιθανότητες ανάλογα την αποθεραπεία
- Παναθηναϊκός - Ατρόμητος (23/01), υπάρχουν πιθανότητες ανάλογα την αποθεραπεία
- Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (30/01), υπάρχουν πιθανότητες ανάλογα την αποθεραπεία
- Άρης - Παναθηναϊκός (06/02), υπάρχουν πιθανότητες ανάλογα την αποθεραπεία
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