Ο ΠΑΣ Γιάννινα έστειλε επιστολή διαμαρτυρίας στην ΕΠΟ και στη ΚΕΔ για τη διαιτησία στον αγώνα με τη Βέροια, κάνοντας λόγω για σοβαρά λάθη που επηρέασαν το αποτέλεσμα.

Αναβρασμός επικρατεί στις τάξεις του ΠΑΣ Γιάννινα για τη διαιτησία του Γιώργου Ασλανίδη της ΕΠΣ Πιερίας στο εκτός έδρας ματς με τη Βέροια, στο οποίο η Βασίλισσα του Βορρά πήρε τη νίκη με 3-2.

Οι Ηπειρώτες μπορεί να μην εξέδωσαν ανακοίνωση, μέχρι στιγμήγς, όμως η διοίκηση του Χάρη Λαζάνη, έστειλε επιστολή στον πρόεδρο της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση και τον αρχιδιαιτητή της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά, ζητώντας την καρατόμηση του Μακεδόνα διαιτητή.

Η επιστολή συνοδεύεται και από βίντεο από επίμαχες φάσεις που, σύμφωνα με τον ΠΑΣ καθόρισαν το αποτέλεσμα, όπως οι δυο αποβολές και το πέναλτι που είδε ο Ασλανίδης σε μαρκάρισμα του Πότσι στον Μπουόλι.

Ο πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής του ΠΑΣ Γιάννινα, Χάρης Λαζάνης, θα επιδιώξει ακόμα και επικοινωνία τις επόμενες μέρες με τον ίδιο τον Μάκη Γκαγκάτση για να του εκθέσει όλα όσα διαδραματίστηκαν και να ζητήσει να υπάρχουν διαιτησίες 50%-50% και με σεβασμό στην ιστορία του ΠΑΣ.