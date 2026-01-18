Οπαδοί της Σενεγάλης εθεάθησαν να επιχειρούν να μπουν στο γήπεδο κατά τη διάρκεια του τελικού του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, μετά το πέναλτι που πήρε το Μαρόκο.

Χάος προκλήθηκε στον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, με τους παίκτες της Σενεγάλης να αποχωρούν από τον αγωνιστικό χώρο μετά από πέναλτι που δόθηκε υπέρ του Μαρόκου στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων της κανονικής διάρκειας του αγώνα.

Η εσχάτη των ποινών δόθηκε κατόπιν χρήσης VAR για τράβηγμα του Ντιουφ στον Ντίαθ, με τα Λιοντάρια της Τεράνγκα να φεύγουν εντέλει να επιστρέφουν, την ώρα που οι οπαδοί τους ήταν έξαλλοι στις κερκίδες του γηπέδου.

Μάλιστα, σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, διακρίθηκαν Σενεγαλέζοι οπαδοί να επιχειρούν να μπουν στον αγωνιστικό χώρο, με μερικές καρέκλες να εκσφενδονίζονται και συγκρούσεις να καταγράφονται μέχρι και με φωτογράφους, πριν τα πνεύματα ηρεμήσουν και ο τελικός οδηγηθεί στην παράταση, καθώς ο Ντίαθ έχασε το πέναλτι!