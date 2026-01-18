Σε έναν επεισοδιακό τελικό, που σημαδεύτηκε από μια απόφαση VAR, πέναλτι, αποχωρήσεις και επιστροφές, η Σενεγάλη σήκωσε το τρόπαιο του Copa Africa επικρατώντας του Μαρόκου (1-0).

Μέχρι το 90΄+8΄ήταν ένας τελικός καταδικασμένος να χαθεί στη λήθη του μνημονικού. Τα λεπτά που ακολούθησαν ωστόσο απαθανατίστηκαν στην ιστορία! Η Σενεγάλη αποχώρησε στην τελευταία φάση του αγώνα από το γήπεδο για αμφιλεγόμενο πέναλτι του Μαρόκου κι επέστρεψε μετά από... ατελείωτες διαβουλεύσεις, μόνο και μόνο για να δει τον Μπραΐμ Ντίαθ να εκτελεί ένα άψυχο αλά πανένκα στην αγκαλιά του Μεντί. Κι αφού οι οικοδεσπότες δεν εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία τους, ο Θεός του ποδοσφαίρου εξύφανε μια διαφορετική ιστορία στην πατρίδα του Ελ Καμπί. Μετά το 0-0 της κανονικής διάρκειας, η Σενεγάλη πέτυχε το μοναδικό γκολ του αγώνα στην παράταση και με το τελικό 1-0 στέφθηκε πρωταθλήτρια Αφρικής μέσα στο Μαρόκο για δεύτερη φορά στην ιστορία της.

Το ματς

Το παιχνίδι ξεκίνησε με έντονο ρυθμό και σκληρά τάκλιν, γεγονός που χαλούσε τη ροή του αγώνα. Η Σενεγάλη προσπαθούσε να απειλήσει κυρίως με τον Μανέ, ενώ το Μαρόκο είχε κάποιες καλές στιγμές με τον Σαϊμπάρι. Η μεγάλη ευκαιρία για τα Λιοντάρια της Τερενγκά ήταν στο 38' όταν ο Ντιαγέ βγήκε μόνος του στο ανοιχτό γήπεδο αλλά ο Μπόνο με μια εξαιρετική απόκρουση με το πόδι κράτησε το 0-0. Δύο λεπτά αργότερα, το Μαρόκο απάντησε με τον Άνγκερντ, που δέχτηκε μια σέντρα στην καρδιά της άμυνας αλλά η κεφαλιά που επιχείρησε δεν ανησύχησε τον Μεντί.

Στο β΄μέρος τα Λιοντάρια του Άτλαντα μπήκαν πιο δυναμικά και άρχισαν να ανεβάζουν στροφές με τους Ελ Καμπί και Ελ Ζαλζουλί να φτάνουν κοντά στο να ανοίξουν το σκορ. Στο 67' το παιχνίδι σταμάτησε μετά από σφορδή εναέρια σύγκρουση του Ελ Αϊνάουι με τον Ντιούφ, με αποτέλεσμα να ματώσει στο κεφάλι ο πρώτος. Στα τελευταία λεπτά η Σενεγάλη έγινε πιο επικίνδυνη και στο 90' ο Εζαλζουλί, αφού απέφυγε τον αντίπαλό του, επιχείρησε ένα δυνατό σουτ που πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Μπόνο. Στο 90΄+3' η Σενεγάλη είχε και ακυρωθέν γκολ για επιθετικό φάουλ του Σεκ.

Στο 90΄+4' έγινε η φάση που έφερε το απόλυτο χάος. Ο Μπραΐμ Ντίαθ κέρδισε πέναλτι για το Μαρόκο μετά από εξέταση VAR αλλά οι Σενεγαλέζοι ξέσπασαν σε έντονες διαμαρτυρίες με τον προπονητή να παρακινεί τους ποδοσφαιριστές να φύγουν από το γήπεδο. Μετά από λίγο επέστρεψαν και ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης πήρε θέση να εκτελέσει αλλά η εκτέλεσή του δεν ήταν καλή. Στο 94' ο Πάπε Γκέιγ, αφού απέφυγε τον Χακίμι, με ένα εξαιρετικό τελείωμα κάρφωσε στο δεξί παραθυράκι του Μπόνο, έγραψε το 1-0 και έδωσε στη Σενεγάλη το τρόπαιο.