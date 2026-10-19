Ο Λουίς Ενρίκε αναφέρθηκε, πριν από τον αγώνα της Παρί Σεν Ζερμέν με την Μπαρτσελόνα, στα όσα συμβαίνουν στη Γαλλία το τελευταίο διάστημα.

Ο Λουίς Ενρίκε παρευρέθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (19/10) στη συνέντευξη Τύπου, ενόψει του μεγάλου αγώνα της Παρί Σεν Ζερμέν με την Μπαρτσελόνα για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League και η συζήτηση, όπως ήταν αναμενόμενο, ήρθε στα πανεθνικά επεισόδια που ταλανίζουν τη χώρα το τελευταίο διάστημα.

Θυμίζουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα ξέσπασαν μαζικές διαμαρτυρίες για το αυξανόμενο κόστος ζωής στο Παρίσι και σε αρκετές μεγάλες γαλλικές πόλεις, με πολυάριθμες διαδηλώσεις να κλιμακώνονται σε βίαιες ταραχές. Οι διαδηλωτές λεηλάτησαν καταστήματα, πυρπόλησαν οχήματα και κτίρια και προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε ιστορικά κέντρα πόλεων. Περισσότεροι από 600 αστυνομικοί, χωροφύλακες και πυροσβέστες τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις, ενώ πάνω από 2.000 άτομα συνελήφθησαν.

Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε για την κατάσταση που επικρατεί στην γαλλική πρωτεύουσα ενόψει αυτού του μεγάλου ευρωπαϊκού αγώνα, ο Ισπανός προπονητής προέτρεψε να επικεντρωθεί η συζήτηση στο ποδόσφαιρο, καταδικάζοντας παράλληλα τη βία.

«Όχι, δεν είμαι το κατάλληλο άτομο για να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Είμαι εδώ για να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο. Προφανώς, δεν μας αρέσει τέτοια βία, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα της κοινωνίας».

«Όσο για μένα, πρέπει να επικεντρωθώ στον ποδοσφαιρικό αγώνα. Έχω τη δική μου άποψη, αλλά δεν είμαι το άτομο που πρέπει να την εκφράσω εδώ. Δεν έχω κανέναν φόβο και ελπίζω ο αγώνας να κυλήσει κανονικά», πρόσθεσε ο 56χρόνος τεχνικός.