Τρελάθηκε και ο Ντρογκμπά με την πρόκριση της Τσέλσι στον τελικό (pic)

Η ομάδα του Τούχελ, χάρη στα γκολ των Βέρνερ και Μάουντ κατάφερε να πετάξει εκτός διοργάνωσης την Ρεάλ και παράλληλα να πάρει το πολυπόθητο εισιτήριο για τον φετινό τελικό του Champions League, στην Κωνσταντινούπολη (29 Μαΐου).

Οι φίλοι των «μπλε» μετά από αυτό το σπουδαίο επίτευγμα της ομάδας τους βρίσκονται στα... ουράνια και κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να μην ισχύει και για τον άλλοτε θρύλο της Τσέλσι, Ντιντιέ Ντρογκμπά.

«Πάαααααααααμε. Πηγαίνουμε Κωνσταντινούπολη», έγραψε χαρακτηριστικά στο Twitter ο άλλοτε άσος των Λονδρέζων.

Let’s goooooooooooooo @ChelseaFC @ChampionsLeague

We are going to Istanbul my People

— Didier Drogba (@didierdrogba) May 5, 2021