Ο Καντέ γι' ακόμα ένα παιχνίδι απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης αναδείχθηκε MVP και είχε συμμετοχή και στα δύο τέρματα της ομάδας του, όπου συνεργάστηκε με τους Βέρνερ και Πούλισικ, ενώ, «όργωσε» ξανά τον αγωνιστικό χώρο με συνεχή τρεξίματα.

Αποχωρώντας από το γήπεδο, φυσικά με ένα αρκετά φυσιολογικό αυτοκίνητο αφού παραμένει ένα από τα πιο ταπεινά παιδιά του ποδοσφαίρου, ο Καντέ αποθεώθηκε από τους οπαδούς που περίμεναν τους θριαμβευτές...

N’Golo Kante, after producing a man-of-the-man performance to help Chelsea reach the Champions League final, leaves Stamford Bridge in a Mini.

What. A. Guy. pic.twitter.com/4vXldvKFF4

