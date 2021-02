Η Σίτι δεν άφησε την Γκλάντμπαχ να πάρει... ανάσα (pic)

Οι «πολίτες» κατάφεραν να πάρουν άλλη μία εκτός έδρας νίκη, αυτή τη φορά κόντρα στην Γκλάντμπαχ με 2-0 κι έτσι βρίσκονται με το 1,5 πόδι στα προημιτελικά του Champions League.

Το συγκρότημα του Γκουαρδιόλα ήταν κυρίαρχο στον αγώνα με τα «πουλάρια», καθώς όχι μόνο είχε την κατοχή της μπάλας αλλά είχε και την ουσία με αυτήν στα πόδια της.

Το αξιοσημείωτο είναι πως μόνο δύο παίκτες της Σίτι πέραν του Έντερσον και των στόπερ της ομάδας, πέρασαν τον περισσότερο χρόνο του αγώνα στο δικό τους αμυντικό μισό. Οι υπόλοιποι οκτώ παίκτες βρίσκονταν περισσότερο στο αντίπαλο μισό.

Από την άλλη η Γκλάντμπαχ, ήταν συνεχώς και με τους 11 παίκτες στο αμυντικό της μισό ενώ ακόμα και το ποσοστό κατοχής δεν ξεπερνούσε το 40%.

This is what absolute domination looks like.

Man City did not let Gladbach out of their own half. #UCL pic.twitter.com/vY4Gyt8ECB

— Squawka Football (@Squawka) February 24, 2021