Η Σίτι απέχει πέντε νίκες από το απόλυτο σερί νικών (pic)

Οι «πολίτες» κατέκτησαν ακόμη μία νίκη, αυτή τη φορά κόντρα στην Γκλάντμπαχ εκτός έδρας με 2-0 για τους «16» του Champions league. Αυτή ήταν και η 19η συνεχόμενη νίκη για το συγκρότημα του Πεπ Γκουαρδιόλα που συνεχίζει να εντυπωσιάζει τους τελευταίους τέσσερις μήνες.

Τελευταία φορά που η Σίτι γνώρισε την ήττα ήταν στις 21 Νοεμβρίου του 2020 από την Τότεναμ με 2-0. Εκτοτε τρέχει ένα απίστευτο σερί και παραμένει αήττητη σε 26 σερί ματς σε όλες τις διοργανώσεις.

Το σερί 19 νικών σε όλες τις διοργανώσεις είναι το τρίτο καλύτερο στην ιστορία του ποδοσφαίρου και πλέον η Σίτι απέχει πέντε νίκες από το να γράψει ιστορία.

Το ρεκόρ κατέχει η Μπάγερν Μονάχου, η οποία κατέγραψε 23 συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις τη σεζόν 2020-2021, ενώ ακολουθεί η Ρεάλ Μαδρίτης με 22 τη σεζόν 2014-2015.

Longest winning streaks across all competitions by clubs in a top-five European league:

23 - Bayern (2020-21)

22 - Real Madrid (2014-15)

19 - Man City (2020-21)*

