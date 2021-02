Αν καθίσει να σκεφτεί κανείς πως ο Ζοάο Κανσέλο μετακινήθηκε στην Μάντσεστερ Σίτι με... ανταλλαγή στην μεταγραφή του Ντανίλο (Γιουβέντους) που δεν είχε προσφέρει σχεδόν τίποτα στους «πολίτες», τότε εύκολα γίνεται αντιληπτό πόσο σπουδαία κίνηση κρίνεται εκ του αποτελέσματος για τους πρωτοπόρους της φετινής Premier League.

Ο Κανσέλο απέδειξε και απέναντι στην Μπορούσια Γκλάντμπαχ το βράδυ της Τετάρτης πόσα μπορεί να κάνει για τη Σίτι ακόμα κι αν αγωνίζεται ως αριστερός φουλ μπακ με ανάποδο πόδι.

Κι αν ο Πεπ Γκουαρδιόλα έπιασε τον εαυτό του να εκνευρίζεται αρκετές φορές με τα πολλά ρίσκα που παίρνει ο Πορτογάλος στον αγωνιστικό χώρο, άλλο τόσο ικανοποιημένος μπορεί να δηλώνει για όσα έχει δει μέχρι στιγμής από τον ποδοσφαιριστή του.

You can vote for the full-back to win the Player of the Week crown ahead of the other three candidates when the poll opens... #UCLPOTM | #UCL pic.twitter.com/Wbn5MChqlv

Involved in both first-leg goals, João Cancelo takes the prize after another impressive Manchester City display

Ο Κανσέλο στο παιχνίδι της Τετάρτης με την Γκλάντμπαχ στην Βουδαπέστη τοποθετήθηκε στο αριστερό άκρο της άμυνας. Δεξιά έπαιξε ο Κάιλ Γουόκερ. Ο Πορτογάλος δεν μπορούσε να συγκρατηθεί πίσω και οι προωθήσεις του ήταν συνεχείς, λόγω και της τροπής που είχε πάρει η αναμέτρηση. Βέβαια, στις στιγμές που οι Γερμανοί επιχειρούσαν να αιφνιδιάσουν, οι επιστροφές των «πολιτών» ήταν γρήγορες και αποτελεσματικές λόγω και των λαθών που έκαναν οι τυπικά γηπεδούχοι.

Με το δεξί πόδι ο Κανσέλο έστειλε και τις δύο μπαλιές προς το δεύτερο δοκάρι και τον Μπερνάρντο Σίλβα για να έχει συμμετοχή στα τέρματα που σημείωσαν οι «πολίτες» για να εξασφαλίσουν ουσιαστικά την παρουσία τους στα προημιτελικά του Champions League με το τελικό 2-0. Αρχικά βρήκε κατευθείαν τον συμπατριώτη του στο πρώτο μέρος για να γίνει το 1-0 με κεφαλιά και οι δυο τους ξανασυνδέθηκαν στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Σίλβα να σερβίρει στον Ζέσους για το τελικό σκορ.

Ο Κανσέλο, είτε με μπαλιές προς την περιοχή για να σπρώξει ωραία το παιχνίδι της Σίτι στο επιθετικό κομμάτι, είτε ο ίδιος κάνοντας αρκετές κινήσεις πιο κεντρικά και... πατώντας το γκάζι για τις κούρσες που θα μπορούσαν να μπερδέψουν τον αντίπαλο και να βγάλουν κάτι καλό για τη δική του ομάδα, απέδειξε πόσο καλός... ψευτο-μπακ με ένστικτα χαφ είναι!

João Cancelo gave his own unique interpretation of the left-back position, to be Man City’s main attacking threat vs Gladbach pic.twitter.com/4ORqs8E2sx

Cross to assist Bernardo Cross leading to Jesus’ goal Line-breaking passes Penetrating dribbles/runs into central areas

Με την ολοκλήρωση της αναμέτρησης με την Γκλάντμπαχ, ο Κανσέλο παρέλαβε και το βραβείο του πολυτιμότερου ποδοσφαιριστή του παιχνιδιού! Αυτό που έλαβαν παίκτες όπως οι Μπαπέ, Χάαλαντ και Ζιρού για όσα τρομερά πράγματα έκαναν με τις Παρί, Ντόρτμουντ και Τσέλσι κερδίζοντας τις εντυπώσεις για τα γκολ τους, συνέβη με έναν... φουλ μπακ στην Μάντσεστερ Σίτι.

Κι όμως, οι αριθμοί του από το ματς της Τετάρτης είναι τέτοιοι που δικαιολογούν στοι 100% την ανάδειξή του ως MVP του ματς στην Βουδαπέστη.

Πέρα από τις μπαλιές του και στα δυο γκολ της ομάδας του, είναι το αδιανόητο ποσοστό του 100% στην ακρίβεια στις μακρινές μεταβιβάσεις του! Στις πάσες έφτασε στο 93%, είχε 118 επαφές με την μπάλα αν και έπαιζε στην άμυνα (;), πατώντας στην μεγάλη περιοχή του αντιπάλου 8 φορές σε όλο το παιχνίδι, κερδίζοντας και 7 μονομαχίες!

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πρώτο ημίχρονο με την Γκλάντμπαχ, έχασε μονάχα 1 από τις συνολικά 41 μεταβιβάσεις που επιχείρησε!

Ο Μπερνάρντο Σίλβα που πήρε τη μια ασίστ από εκείνον και έγινε αποδέκτης και της δεύτερης εξαιρετικής μπαλιάς του Ζοάο Κανσέλο για το δεύτερο γκολ της Μάντσεστερ Σίτι, ήξερε ακριβώς που να κινηθεί και που να περιμένει την μπάλα. «Ήμασταν μαζί πολλά χρόνια στην Μπενφίκα, γνωρίζω πόσο καλός είναι, βρισκόμαστε καλά στο γήπεδο, συγχρονιζόμαστε, είμαστε της ίδιας γενιάς...» είπε ο Πορτογάλος χαφ των «πολιτών», σε πλήρη αντίθεση με όσα είχε ν' αναφέρει ο Πεπ Γκουαρδιόλα.

Ο Καταλανός προπονητής γνωρίζει πόσο πολύτιμο εργαλείο έχει στα χέρια του, όμως, τα ρίσκα που παίρνει ο Κανσέλο, ορισμένες φορές πήγαν να προκαλέσουν προβλήματα στη Σίτι στο ματς με την Γκλάντμπαχ, στις ελάχιστες φορές που προωθήθηκαν οι Γερμανοί από την πλευρά του... «Πρέπει να βελτιωθεί αμυντικά γιατί ορισμένες φορές καλό θα είναι να μειώνει τα ρίσκα που παίρνει. Είναι ξεκάθαρο όμως πως πρόκειται για έναν εξαιρετικό ποδοσφαιριστή με πολλή συμμετοχή στο τρίτο μισό του γηπέδου και μας βοήθησε και στα δυο γκολ που πετύχαμε» είπε ο Γκουαρδιόλα.

"He's an amazing player. I played with him for seven years when I was at Benfica."

"He's had a great season and I'm very happy for him."

"The team keeps doing well, and that's a very good sign."

Bernardo Silva on Joao Cancelo, and Man City's momentum

@TheDesKelly pic.twitter.com/L2Kj9VEEqI

— Football on BT Sport (@btsportfootball) February 24, 2021