Γκλάντμπαχ – Μάντσεστερ Σίτι: MVP ο Κανσέλο (pic & vids)

Το νέο «υπερόπλο» της ασταμάτητης Μάντσεστερ Σίτι λέγεται Ζοάο Κανσέλο. Ο Πορτογάλος δεξιός μπακ κάνει τα πάντα στο δημιουργικό κομμάτι των Πολιτών και συμμετείχε ενεργά και στα δύο γκολ που σφράγισαν τη νίκη κόντρα στη Γκλάντμπαχ.

Στην πρώτη περίπτωση σέρβιρε έτοιμο γκολ με υπέροχη σέντρα στο κεφάλι του Μπερνάρντο Σίλβα, στη δεύτερη σημείωσε «δεύτερη ασίστ», ξανά προς τον συμπατριώτη συμπαίκτη του, ο οποίος πιστώθηκε την τελική πάσα στον Γκάμπριελ Ζέσους. Έτσι, το βραβείο του MVP κατέληξε εύλογα στα χέρια του.

Joao Cancelo emerges as Pep Guardiola's new devastating weapon of choice for Man City 2.0

