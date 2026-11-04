Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το ΑΕΚ-Ρεάλ Μαδρίτης, το Ρεν-Ολυμπιακός και οι σημαντικότερες αναμετρήσεις της ημέρας
Τετάρτη σήμερα (4/11) και το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων ξεκινάει στο κανάλι του Gazzetta στο YouTube με τους Galacticos by ELABET (13:30), όπου θα μιλήσουν για τις επερχόμενες αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων στις Ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις. Στις 15:45 ακολουθεί το QnA σχετικά με το ποδόσφαιρο και το Gazzetta magazino στις 18:30. Η βραδιά θα κλείσει με με το Gazz Floor όπου θα σχολιαστούν οι σημαντικότερες αναμετρήσεις της ημέρας (23:00).
Τις ποδοσφαιρικές υποχρεώσεις ξεκινάει ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα φιλοξενηθεί από την Ρεν για το Europa League (17:30, Magenta Sport 3), και λίγο αργότερα η ΑΕΚ υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League (19:45, Mega/Magenta Sport 2), ενώ ταυτόχρονα η Φενερμπαχτσε θα αναμετρηθεί με τη Λίβερπουλ (Magenta Sport 5). Στις 22:00 η Σλάβια Πράγας υποδέχεται την Άρσεναλ (Magenta Sport 5), η Πόρτο τη Νάπολι (Magenta Sport 4), η Λανς θα αναμετρηθεί με την Κόμο (Magenta Sport 8) και η Μάντσεστερ Σίτι θα φιλοξενηθεί από τη Λειψία (Magenta Sport 7).
Όσον αφορά το μπάσκετ ο Άρης θα αναμετρηθεί εκτός έδρας με τη Χάποελ για το EuroCup (21:00, Nova Sports 4), ενώ στις 21:45 η Ρεάλ Μαδρίτης θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό (Nova Sports Prime). Στο τένις η Σάκαρη έρχεται αντιμέτωπη με την Μάγια Τζόιντ (12:30, Nova Sports 6), ενώ στο βόλει ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενηθεί από τον ΠΑΟΚ για το League Cup (18:00, ΕΡΤ ΣΠΟΡ 2).
Οι μεταδόσεις της ημέρας:
- ΑΕΚ - Ρεάλ Μαδρίτης (12:00, Magenta Sport 3)
- Μάγια Τζόιντ - Μαρία Σάκκαρη (12:30, Novasports 6)
- Galacticos - Gazzetta (13:30, Gazzetta YouTube)
- ΠΑΟΚ - Ζρίνσκι Μόσταρ (15:30, Magenta Sport 2)
- QnA - Gazzetta (15:45, Gazzetta YouTube)
- Σταντ Ρεν - Ολυμπιακός (17:30, Magenta Sport 3)
- ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός (18:00, ΕΡΤ 2)
- Magazino Gazzetta (18:30, Gazzetta YouTube)
- Λιετκαμπέλις - Μανρέσα (19:00, Novasports 3)
- Φάλκο Σομπατέλι - ΑΕΚ (19:00, Magenta Sport 4)
- Προμηθέας Πατρών - Οπάβα (19:00, ΣΠΟΡ FM TV 1)
- Τσεντεβίτα Ολίμπια - Ντερτόνα Τορτόνα (19:30, Novasports 5)
- Ηρακλής - ΑΕΚ Λάρνακας (19:30, ΣΠΟΡ FM TV 2)
- ΑΕΚ - Ρεάλ Μαδρίτης (19:45, Magenta Sport 2)
- Φενέρμπαχτσε - Λίβερπουλ (19:45, Magenta Sport 5)
- Μπόσνα - Μποτεβγκράντ (20:30, Novasports Start)
- Χάποελ Ιερουσαλήμ - Άρης (21:00, Novasports 4)
- Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός (21:45, Novasports Prime)
- Σλάβια Πράγας - Άρσεναλ (22:00, Magenta Sport 5)
- Πόρτο - Νάπολι (22:00, Magenta Sport 4)
- Αϊντχόφεν - Κλαμπ Μπριζ (22:00, Magenta Sport 9)
- Λανς - Κόμο (22:00, Magenta Sport 8)
- Λειψία - Μάντσεστερ Σίτι (22:00, Magenta Sport 7)
- Ντόρτμουντ - Μπέτις (22:00, Magenta Sport 3)
- Gazz Floor - Gazzetta (23:00, Gazzetta YouTube)
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