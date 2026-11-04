Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το ΑΕΚ-Ρεάλ Μαδρίτης, το Ρεν-Ολυμπιακός και οι σημαντικότερες αναμετρήσεις της ημέρας

Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης των εκπομπών του Gazzetta, αλλά και των σημαντικότερων αναμετρήσεων της ημέρας.

Τετάρτη σήμερα (4/11) και το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων ξεκινάει στο κανάλι του Gazzetta στο YouTube με τους Galacticos by ELABET (13:30), όπου θα μιλήσουν για τις επερχόμενες αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων στις Ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις. Στις 15:45 ακολουθεί το QnA σχετικά με το ποδόσφαιρο και το Gazzetta magazino στις 18:30. Η βραδιά θα κλείσει με με το Gazz Floor όπου θα σχολιαστούν οι σημαντικότερες αναμετρήσεις της ημέρας (23:00).

Τις ποδοσφαιρικές υποχρεώσεις ξεκινάει ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα φιλοξενηθεί από την Ρεν για το Europa League (17:30, Magenta Sport 3), και λίγο αργότερα η ΑΕΚ υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League (19:45, Mega/Magenta Sport 2), ενώ ταυτόχρονα η Φενερμπαχτσε θα αναμετρηθεί με τη Λίβερπουλ (Magenta Sport 5). Στις 22:00 η Σλάβια Πράγας υποδέχεται την Άρσεναλ (Magenta Sport 5), η Πόρτο τη Νάπολι (Magenta Sport 4), η Λανς θα αναμετρηθεί με την Κόμο (Magenta Sport 8) και η Μάντσεστερ Σίτι θα φιλοξενηθεί από τη Λειψία (Magenta Sport 7).

Όσον αφορά το μπάσκετ ο Άρης θα αναμετρηθεί εκτός έδρας με τη Χάποελ για το EuroCup (21:00, Nova Sports 4), ενώ στις 21:45 η Ρεάλ Μαδρίτης θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό (Nova Sports Prime). Στο τένις η Σάκαρη έρχεται αντιμέτωπη με την Μάγια Τζόιντ (12:30, Nova Sports 6), ενώ στο βόλει ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενηθεί από τον ΠΑΟΚ για το League Cup (18:00, ΕΡΤ ΣΠΟΡ 2).

Οι μεταδόσεις της ημέρας: