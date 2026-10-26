ΑΕΚ: Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το ματς με την Κόμο των Δουβίκα και Φάμπρεγας
Μετά τις τεράστιες εκδρομές που έκαναν οι φίλαθλοι της ΑΕΚ στην Αγγλία, κατάφεραν ακόμη ένα sold out, αυτή τη φορά για το εκτός έδρας ματς με την Κόμο για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Όσοι προχώρησαν στην προμήθεια εισιτηρίου, θα το πάρουν στα χέρια τους μεταγενέστερα και όχι από την «Ένωση», αλλά από το αρμόδιο τμήμα της ιταλικής ομάδας.
Η ανακοίνωση της ΑΕΚ
Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει ότι τα εισιτήρια για τον εκτός έδρας αγώνα της ομάδας μας με την Como 1907, που θα διεξαχθεί την Τρίτη 24 Νοεμβρίου στις 21:00 (22:00 ώρα Ελλάδας) στο Giuseppe Sinigaglia Stadium, εξαντλήθηκαν κατά την πρώτη φάση διάθεσής τους.
Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την ανταπόκριση και τη διαρκή στήριξη που δείχνετε στην ομάδα μας.
Οι φίλαθλοι που ολοκλήρωσαν την προαγορά του εισιτηρίου τους, θα το λάβουν σε δεύτερο χρόνο, απευθείας από το αρμόδιο τμήμα της ιταλικής ομάδας.
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