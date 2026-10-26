Οι οπαδοί της ΑΕΚ θα δώσουν βροντερό «παρών» σε ακόμη ένα εκτός έδρας ευρωπαϊκό ματς της, αφού έκαναν sold out με την Κόμο για την 5η αγωνιστική του Champions League.

Μετά τις τεράστιες εκδρομές που έκαναν οι φίλαθλοι της ΑΕΚ στην Αγγλία, κατάφεραν ακόμη ένα sold out, αυτή τη φορά για το εκτός έδρας ματς με την Κόμο για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Όσοι προχώρησαν στην προμήθεια εισιτηρίου, θα το πάρουν στα χέρια τους μεταγενέστερα και όχι από την «Ένωση», αλλά από το αρμόδιο τμήμα της ιταλικής ομάδας.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει ότι τα εισιτήρια για τον εκτός έδρας αγώνα της ομάδας μας με την Como 1907, που θα διεξαχθεί την Τρίτη 24 Νοεμβρίου στις 21:00 (22:00 ώρα Ελλάδας) στο Giuseppe Sinigaglia Stadium, εξαντλήθηκαν κατά την πρώτη φάση διάθεσής τους.



Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την ανταπόκριση και τη διαρκή στήριξη που δείχνετε στην ομάδα μας.



Οι φίλαθλοι που ολοκλήρωσαν την προαγορά του εισιτηρίου τους, θα το λάβουν σε δεύτερο χρόνο, απευθείας από το αρμόδιο τμήμα της ιταλικής ομάδας.