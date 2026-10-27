Ο νέος προπονητής της Παρτιζάν, Αλεξάντερ Στανόγεβιτς, σε δηλώσεις του για την τεχνική ηγεσία της ομάδας, αποθέωσε τον Μάρκο Νίκολιτς αποκαλώντας τον τον «καλύτερο Σέρβο προπονητή».

Ο άλλοτε προπονητής του ΠΑΟΚ, Αλεξάντερ Στανόγεβιτς, είναι ο νέος προπονητής της Παρτιζάν και ανέλαβε τα ηνία της ομάδας από τη Δευτέρα (26/10).

Στις πρώτες του δηλώσεις, για την επιστροφή του στην ομάδα που είχε οδηγήσει δύο φορές στην κατάκτηση του πρωταθλήματος (2010/2011) και μία φορά στην κατάκτηση Κυπέλλου (2011), αναφέρθηκε επίσης και στον προπονητή της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος κατά την άποψη του είναι «ο καλύτερος Σέρβος προπονητής». Μάλιστα ανέφερε πως ήταν από τους λίγους που υποστήριζε την επιστροφή του στον πάγκο της Παρτιζάν.

Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει υπάρξει προπονητής των «ασπρόμαυρων» του Βελιγραδίου για 3 σεζόν, ενώ την τελευταία του χρονιά στην τεχνική ηγεσία (2016/2017) οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση Πρωταθλήματος και Κυπέλλου.

Ο Αλεξάντερ Στανόγιεβιτς δήλωσε συγκεκριμένα: «Ο καλύτερος Σέρβος προπονητής μας με ρώτησε αν είχα ένα προαίσθημα και αν θα ερχόμουν. Του είπα ότι δεν ήξερα ακόμα, αλλά ότι όντως είχα ένα προαίσθημα. Του έδωσα την απάντηση πριν από τον διευθυντή. Απλώς μου είπε: “Καλή τύχη”. Φυσικά, μιλάω για τον Μάρκο Νικόλιτς».