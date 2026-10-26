Μετά τη διακοπή ο Μάρκο Νίκολιτς έχει κάνει πράξη τα λόγια του σχετικά με τη χρησιμοποίηση μεγαλύτερου εύρους παικτών του ρόστερ, διατηρώντας σταθερές τις επιλογές του στην άμυνα.

Με αφορμή την επανεμφάνιση του Ντέρεκ Κουτέσα στο πρώτο παιχνίδι μετά τη διακοπή για τους αγώνες των Εθνικών ομάδων ο Μάρκο Νίκολιτς είχε τονίσει: «Θα τους χρειαστούμε όλους. Όλοι θα χρησιμοποιηθούν σε ένα καλεντάρι βεβαρυμένο». Τα συνεχόμενα και απαιτητικά παιχνίδια που έχουν ξεκινήσει ήδη για την ΑΕΚ και αυτά που ακολουθούν, καθιστούσαν επιβεβλημένο το άνοιγμα του ροτέισον και ο Σέρβος τεχνικός στα τέσσερα ματς με ΟΦΗ, Σαχτάρ, Μάντσεστερ Σίτι και Παναιτωλικό το έκανε πράξη.

Εκείνη που έμεινε απαράλλαχτη ήταν η άμυνα. Εκτός από τον Μπρινιόλι στο τέρμα, με τον Ιταλό γκολκίπερ να αποτελεί σταθερά την επιλογή στην εστία λόγω του τραυματισμού του Στρακόσια, και οι τέσσερις της αμυντικής γραμμής, δηλαδή Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα ήταν επίσης σταθεροί και στα τέσσερα παιχνίδια σε πρωτάθλημα και Champions League, όπως συμβαίνει άλλωστε από το ξεκίνημα της σεζόν.

Από τη μέση και μπροστά, όμως, ο Νίκολιτς έχει προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές, περισσότερες μάλιστα από ό,τι συνήθως, από παιχνίδι σε παιχνίδι. Στο ματς με τη Σαχτάρ στο Στάμφορντ Μπριτζ είχε δύο αλλαγές στην ενδεκάδα με Βιτάλις και Ζίνι αντί Κάιρινεν και Κουτέσα. Στον αγώνα με τη Μάντσεστερ Σίτι στο Έτιχαντ έκανε τρεις αλλαγές στο αρχικό σχήμα με Αριάγκα, Ζοάο Μάριο και Βάργκα αντί Βιτάλις, Κοϊτά και Ζίνι. Και στο προχθεσινό παιχνίδι με τον Παναιτωλικό στη Νέα Φιλαδέλφεια ο Νίκολιτς είχε πέντε αλλαγές στην ενδεκάδα, με Κάιρινεν, Βιτάλις, Μάνταλο, Κοϊτά και Ζίνι να ξεκινάνε αντί των Μαρίν, Αριάγκα, Μάγερ, Ζοάο Μάριο και Γιόβιτς.

Οι αλλαγές προσώπων στην ενδεκάδα από τη μέση και μπροστά

Στον άξονα της μεσαίας γραμμής με εξαίρεση το τελευταίο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό στο οποίο ο Νίκολιτς επέλεξε τους Κάιρινεν και Βιτάλις, ο Μαρίν αποτελούσε την «κολώνα» του Σέρβου τεχνικού, αλλάζοντας όμως συνεχώς τον παρτενέρ του. Με τον ΟΦΗ ήταν ο Κάιρινεν, με τη Σαχτάρ ο Βιτάλις και με τη Μάντσεστερ Σίτι ο Αριάγκα.

Στη δεξιά πλευρά «κολώνα» ήταν και ο Μάγερ στον υβριδικό ρόλο που έχει, με τον Κροάτη βέβαια να μένει εκτός στο ματς με τον Παναιτωλικό λόγω του ότι είχε δηλωθεί να εκτίσει. Στην αριστερή πλευρά στις τέσσερις τελευταίες αναμετρήσεις έχουν ξεκινήσει Κουτέσα, Κοϊτά, Ζοάο Μάριο και Μάνταλος, με τον τελευταίο να αναλαμβάνει τον ρόλο του αντι-Μάγερ στο προχθεσινό παιχνίδι κόντρα στον Παναιτωλικό.

Αλλά και στο δίδυμο της επίθεσης τα πρόσωπα δίπλα στον Γιόβιτς άλλαζαν λόγω και του τραυματισμού του Βάργκα αρχικά. Κόντρα στον ΟΦΗ στο πλευρό του Γιόβιτς είχε ξεκινήσει ο Κοϊτά. Απέναντι στη Σαχτάρ πλάι στον Σέρβο φορ επιλέχθηκε ο Ζίνι, με τη Μάντσεστερ Σίτι επανήλθε το δίδυμο των Γιόβιτς και Βάργκα, ενώ στο προχθεσινό ματς με τον Παναιτωλικό ο Γιόβιτς ήρθε από τον πάγκο και αυτοί που ξεκίνησαν στην κορυφή ήταν ο Βάργκα με τον Ζίνι.

Παράλληλα σε αυτήν την τετράδα αγώνων ο Νίκολιτς χρησιμοποίησε και τον Γκατσίνοβιτς, αλλά και τον Ζούμπκοφ, με τον Ουκρανό μεσοεπιθετικό μάλιστα να δείχνει ότι ανεβάζει σιγά σιγά την απόδοσή του και μπαίνει περισσότερο στην αγωνιστική εξίσωση, βρίσκοντας δίχτυα στο φινάλε και διαμορφώνοντας το τελικό 5-0 με τον Παναιτωλικό.

Ο Νίκολιτς έχοντας ανακατέψει αρκετά την «τράπουλα» από τη μέση και μπροστά και ειδικά με τη διαχείριση που έκανε στο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό, έχει... θολώσει αρκετά και τα νερά σχετικά με τις πιθανές επιλογές του στο ματς Κυπέλλου της Τετάρτης κόντρα στον ΠΑΟΚ. Παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον οι αποφάσεις που θα πάρει ο Σέρβος κόουτς για την ενδεκάδα στην Τούμπα, από τη στιγμή μάλιστα που ακολουθούν άλλα δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια. Το ντέρμπι κορυφής με τον Παναθηναϊκό και η αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League.