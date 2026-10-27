Οι Λόβρο Μάγερ και Κρίστιαν Γιάκιτς συμπεριλαμβάνονται στην προεπιλογή της Εθνικής Κροατίας για τα παιχνίδια του Nations League με Αγγλία και Τσεχία τον Νοέμβριο.

Φτάνουν οι πρώτες κλήσεις από τις Εθνικές ομάδες για τα παιχνίδια του Νοεμβρίου με τον Λόβρο Μάγερ και τον Κρίστιαν Γιάκιτς να μπαίνουν στην προεπιλογή της Εθνικής Κροατίας.

Η Κροατία θα αντιμετωπίσει την Αγγλία εκτός έδρας στις 12 Νοεμβρίου και την Τσεχία εντός στις 15 Νοεμβρίου για το Nations League.

Here is #Croatia preliminary squad for the upcoming #NationsLeague fixtures against England and Czechia - the final squad list will be presented on 6 November! 📋 #HrabarBroj #Family #Vatreni❤️‍🔥 https://t.co/lNIiE2N9Ud — HNS (@HNSfamily) October 27, 2026

Η τελική λίστα της Κροατίας για τα δύο αυτά παιχνίδια θα ανακοινωθεί στις 6 Νοεμβρίου με τους Μάγερ και Γιάκιτς να συγκεντρώνουν αρκετές πιθανότητες να βρίσκονται σε αυτήν.