Χάαλαντ: Φιγουράρει με φανέλα Βίντα!
Η Μάντσεστερ Σίτι επικράτησε με ευκολία (5-1 ) κόντρα την ΑΕΚ στο «Έτιχαντ», για την 3η αγωνιστική της league phase του Champions League. Η ομάδα του Μαρέσκα ήταν ανώτερη από την Ενώση, με ένα από τα βασικά «γρανάζια» να είναι «απών»... ο λόγος για τον τρομερά επιδραστικό και παραγωγικό Έρλινγκ Χάαλαντ.
Ο 26χρονος φορ δεν έπαιξε στο ματς με την Ένωση, καθώς ο Νορβηγός ολοκλήρωσε το προηγούμενο ματς απέναντι στην Ίπσουιτς με ενοχλήσεις στο δεξί πόδι και δεν ήταν 100% έτοιμος, έτσι για προληπτικούς λόγους προφυλάχθηκε. Εξάλλου οι «πολίτες» έπαιξαν με πολλές αλλαγές και στον πάγκο ήταν και οι Εντιαγέ και Ντοκού.
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Αν και δεν έπαιξε κόντρα στην ΑΕΚ, ο Χάαλαντ πήρε ένα... αναμνηστικό με το οποίο μάλιστα και φωτογραφήθηκε. Καθώς μετά το τέλος του αγώνα ο Νορβηγός στράικερ εμφανίστηκε με την φανέλα του Βίντα και τον αριθμό 21 στην πλάτη του. Την εικόνα απαθανάτισε η σύζυγος του Κροάτη αρχηγού της ΑΕΚ Ιβάνα Βίντα και όπως είναι λογικό έκανε τον γύρο του διαδικτύου.
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