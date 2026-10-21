Όλα όσα δήλωσε στο flash interview ο Έντσο Μαρέσκα, μετά τη νίκη της Μάντσεστερ Σίτι επί της ΑΕΚ (5-1) για την 3η αγωνιστική του Champions League.

Σε... εφιάλτη εξελίχθηκε και εν τέλει ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Μάντσεστερ Σίτι στο Έτιχαντ το βράδυ της Τρίτης (20/10), καθώς η Ένωση υπέστη «βαριά» ήττα με 5-1 για την 3η αγωνιστική του Champions League.

Οι ποδοσφαιριστές του Μάρκο Νίκολιτς κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια, ωστόσο δεν μπόρεσαν να αντισταθούν στην ποιότητα των Πολιτών, με τον Έντσο Μαρέσκα στις δηλώσεις του να αναφέρει πως η ομάδα του θα μπορούσε να σκοράρει περισσότερα γκολ.

«Νομίζω πως ήταν μια ολοκληρωτική εμφάνιση. Δεν ήταν εύκολο μετά την ήττα από την Παρί. Είχαμε δυο παιχνίδια, με την Ίπσουτις και το αποψινό (σσ χθεσινό) και κάναμε την δουλειά μας. Δεχθήκαμε ένα γκολ στην αντεπίθεση που θα μπορούσε να μην είχε συμβεί. Από την άλλη, βάλαμε πέντε γκολ και θα μπορούσαμε και περισσότερ, αλλά είμαι χαρούμενος διότι μερικοί παίκτες που δεν είχαν πολύ χρόνο συμμετοχής, έδειξαν πως είναι έτοιμοι και αυτό είναι πολύ σημαντικό.

Είναι πολύ ευχάριστο για έναν προπονητή να βλέπει ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία να μπορούν να ανταποκρίνονται θετικά σε αυτό το επίπεδο. Τα καλά νέα για εμένα είναι πως ο Φόντεν τα πάει καλά και αυτό είναι που θέλουμε, για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα επειδή είναι ένας top παίκτης και το ξέρουμε αυτό.

Νομίζω πως ο Ραγιάν (Τσερκί) τα πηγαίνει περίφημα από όταν ξεκινήσαμε (σσ τη σεζόν), τόσο σε επίπεδο αριθμών με γκολ και ασίστ, οπότε είμαι πολύ πολύ χαρούμενος με τις εμφανίσεις του.

Τρείς παίκτες από την Ακαδημία μας έκαναν το ντεμπούτο τους, είναι πολύ ευχάριστα νέα για αυτήν (σσ Ακαδημία), τον σύλλογο και είμαστε ευτυχισμένοι με αυτό. Ο Γκβάρντιολ είναι οκ. Είχε ένα μικρό πρόβλημα στην μέση του στην προθέρμανση αλλά μπόρεσε να παίξει και είναι εντάξει».