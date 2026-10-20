Η... χαοτική διαφορά ποιότητας βγήκε στο χορτάρι του «Ετιχαντ» με την ΑΕΚ να γνωρίζει την βαριά ήττα με 5-1 από την Μάντσεστερ Σίτι. Χατ τρικ ο Φόντεν, ο Πήλιος το γκολ της Ένωσης.

Κακά τα ψέματα, θα έπρεπε να συμβούν πολλές συγκυρίες για να κατάφερνε η ΑΕΚ να έφευγε με κάτι από το Έτιχαντ. Η διαφορά ποιότητας με τη Μάντσεστερ Σίτι ήταν αβυσσαλέα, με την Ένωση να έχει ένα πολύ δύσκολο βράδυ και να φεύγει ηττημένη με το βαρύ 5-1. Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ο Φόντεν, ο οποίος σημείωσε χατ-τρικ, μοιράζοντας και μια ασίστ. Η Ένωση λίγο μετά το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους έβγαλε αντίδραση μειώνοντας με γκολ του Πήλιου, όμως στη συνέχεια οι «Πολίτες» δεν άφησαν κανένα περιθώριο στους «Κιτρινόμαυρους» να το πιστέψουν με την ΑΕΚ να μένει με τους τρεις βαθμούς της πρεμιέρας μετά από δύο σερί ήττες σε αγγλικό έδαφος πέφτοντας στην 27η θέση.

Μάντσεστερ Σίτι – ΑΕΚ: Έτσι ξεκίνησαν

Δύο εκπλήξεις είχε στην ενδεκάδα της ΑΕΚ ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος διατήρησε τον σχηματισμό του 4-4-2, δίνοντας φανέλα βασικού στους Αριάγκα και Ζοάο Μάριο, ενώ την επανεμφάνισή του στο αρχικό σχήμα έκανε ο Βάργκα. Ο Μπρινιόλι ήταν στην εστία, οι Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα αποτελούσαν την τετράδα στην άμυνα, ο Αριάγκα ξεκίνησε πλάι στον Μαρίν στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τον Ζοάο Μάριο αριστερά, τον Μάγερ δεξιά και τον Γιόβιτς με τον Βάργκα στην επίθεση. Στη Μάντσεστερ Σίτι ο Έντσο Μαρέσκα άφησε στον πάγκο τον Χάαλαντ, με τον Ιταλό τεχνικό να ξεκινάει με τον Ντοναρούμα στην εστία, τους Γκβάρντιολ, Ρούμπεν Ντίας, Κουσάνοφ και Λιούις στην άμυνα, τον Αντερσον με τον Έντσο Φερνάντες δίδυμο στη μεσαία γραμμή και τους Άλαν, Φόντεν και Σερκί πίσω από τον προωθημένο Σάμπα.

Στο ρελαντί η Σίτι πήγε με δύο γκολ μπροστά στο ημίχρονο

Σε αυτό το γήπεδο απέναντι σε μια ομάδα με την ποιότητα της Σίτι ήταν αναμενόμενο ότι το παιχνίδι θα παιζόταν κυρίως στο μισό της ΑΕΚ. Και οι «Πολίτες» που δεν ανέβασαν ρυθμούς έφτασαν σε ένα χαλαρό 2-0 στο ημίχρονο, με την Ένωση να μην μπορεί να βγάλει κάποια αντίδραση, πέραν κάποιων προϋποθέσεων στην κόντρα που έμειναν όμως ημιτελείς. Η Μάντσεστερ Σίτι στην πρώτη καλή της στιγμή πήρε το προβάδισμα όταν ο Έντσο Φερνάντες εκτέλεσε απευθείας φάουλ στο οριζόντιο, η μπάλα έπαιξε άσχημο παιχνίδι στον Μπρινιόλι βρίσκοντας στην πλάτη του και ο Άντερσον προ του Ρότα με προβολή έκανε στο 12' το 1-0. Μια άτυχη στιγμή για την ΑΕΚ, ωστόσο η αντίδραση μετά το δοκάρι ήταν αργή.

Η ΑΕΚ πιεζόταν αρκετά στην άμυνά της και κυρίως από την αριστερή της πλευρά, μη μπορώντας να κάνει build up. Η Σίτι ανακτούσε εύκολα την μπάλα στο μισό της ΑΕΚ και πάταγε συνεχώς στην περιοχή, με τον Άλαν στο 23' έπειτα από ατομική ενέργεια να βλέπει το διαγώνιο σουτ να σταματάει στο οριζόντιο δοκάρι. Οι κιτρινόμαυροι προσπαθούσαν να κλείσουν τους χώρους, αλλά η Σίτι ανανέωνε συνεχώς τις επιθέσεις της με ανακτήσεις και προκαλούσε ασφυξία χωρίς μάλιστα να πατάει γκάζι και στο 34' ήρθε και το δεύτερο τέρμα των «Πολιτών». Ο Φόντεν έπαιξε τον Πήλιο στο ένας εναντίον ενός, πάσαρε στον Λιούις και φεύγοντας στην πλάτη του αριστερού μπακ της Ένωσης τροφοδοτήθηκε ξανά γράφοντας από κοντά το 2-0.

Ο Πήλιος μείωσε, αλλά η ποιότητα της Σίτι έφερε πεντάρα με χατ-τρικ Φόντεν

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους ο Νίκολιτς έβαλε Κοϊτά και Ζίνι αντί των Μαρίν και Βάργκα, με τον Μάγερ να παίζει με τον Αριάγκα στον άξονα και τους Ζοάο Μάριο και Κοϊτά αριστερά και δεξιά αντίστοιχα, ενώ ο Ζίνι πήγε δίπλα στον Γιόβιτς. Η ΑΕΚ στα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου πάτησε δύο φορές επικίνδυνα στην περιοχή της Σίτι με Ζοάο Μάριο και Ζίνι, χωρίς όμως να βρει τελική. Και με την τρίτη η ΑΕΚ κατάφερε να μειώσει σε 2-1 με τον Πήλιο στο 52'! Ο Πήλιος έπαιξε το ένα δύο με τον Ζίνι, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την έκρηξή του, έβγαλε τον Πήλιο τετ α τετ και εκείνος με ένα δυνατό σουτ σημάδεψε το πλαϊνό δίχτυ του Ντοναρούμα!

Η απάντηση της Σίτι όμως ήταν άμεση ξαναπαίρνοντας προβάδισμα δύο τερμάτων στο 57'. Μετά από ένα γύρισμα στην περιοχή, ο Φόντεν έστρωσε στον Σερκί, ο οποίος με αέρινη κίνηση άδειασε τον Αριάγκα και με ωραίο τελείωμα βρήκε δίχτυα για το 3-1.

Ο Νίκολιτς προχώρησε και σε τρίτη αλλαγή, με τον Ζούμπκοφ να αντικαθιστά τον Ζοάο Μάριο, πηγαίνοντας δεξιά, με τον Κοϊτά να αλλάζει πλευρά στα αριστερά, αλλά αμέσως μετά η Σίτι στο χαλαρό βρήκε και τέταρτο τέρμα. Μετά από μια βαθιά μπαλιά, ο Λιούις που κινήθηκε στην πλάτη του Ρέλβας έστρωσε με τη μία στον Φόντεν και με τα μαρκαρίσματα να έχουν χαθεί ο τελευταίος σημάδεψε το παραθυράκι για το δεύτερο προσωπικό του γκολ γράφοντας στο 65' το 4-1.

Δύο σουτ από τον Ζούμπκοφ στο 68' και στο 73' δεν έφεραν αποτέλεσμα σε μια προσπάθεια της ΑΕΚ να βρει κάτι για να απαντήσει, ωστόσο η διαφορά ποιότητας ήταν τέτοια που δεν άφηνε περιθώρια. Οι κιτρινόμαυροι πάντως θα μπορούσαν να είχαν βρει ένα δεύτερο γκολ στο 75' όταν ο Ζίνι με γυριστό βρήκε σε ετοιμότητα τον Ντοναρούμα που έβγαλε σε κόρνερ. Στο αμέσως επόμενο λεπτό ωστόσο η Σίτι χτυπώντας ξανά από την αριστερή πλευρά της ΑΕΚ έφτασε στο 5-1. Ο ΜακΑϊντου έφυγε στην πλάτη του Πήλιου, σέρβιρε μέσα στην περιοχή στον Φόντεν και αυτός άνετα πλάσαρε σημειώνοντας χατ-τρικ. Ο Νίκολιτς ολοκλήρωσε τις αλλαγές του με Βιτάλις και Γκατσίνοβιτς αντί Αριάγκα και Γιόβιτς, με το 5-1 να διατηρείται ως το τέλος.

MVP: Ο Φόντεν με χατ-τρικ και μία ασίστ έβαλε την υπογραφή του στην εύκολη επικράτηση της Μάντσεστερ Σίτι.

Στο ύψος τους: Ο Λιούις με δύο ασίστ δημιούργησε πολλά προβλήματα μαζί με τον Φόντεν από τα δεξιά στην ΑΕΚ (στην αριστερή της δηλαδή πλευρά), ενώ την ποιότητά του έδειξε και στην αριστερή πλευρά της Σίτι ο Άλαν.

Αδύναμος κρίκος: Η ανασταλτική λειτουργία της ΑΕΚ δοκιμάστηκε πολύ στο Έτιχαντ. Μέτρησε και η ποιότητα της Σίτι, αλλά υπήρξαν και ατομικά λάθη. Η Ένωση ταλαιπωρήθηκε αρκετά πάντως από την αριστερή της πλευρά.

Η γκάφα: Δεν υπήρξε κάποια ενέργεια που μπορεί να χαρακτηριστεί έτσι. Λάθη έγιναν, ωστόσο η μεγάλη διαφορά δυναμικότητας ήταν αυτή που μίλησε στη βραδιά.

Το στραγάλι: Ο Γάλλος Βίλι Ντελαζό είχε ένα εύκολο παιχνίδι διαιτητικά.

Το ταμείο του Gazzetta: Σε αυτό το επίπεδο απέναντι σε ομάδες αυτής της δυναμικότητας όπως η Μάντσεστερ Σίτι δεν μπορείς να ελπίζεις σε πολλά. Η διαφορά της ποιότητας ήταν αβυσσαλέα, κάτι που φάνηκε από το πρώτο μέρος και παρά τη μείωση του σκορ από την ΑΕΚ στο δεύτερο, η Σίτι ανεβάζοντας ελάχιστα το τέμπο έφτασε στο τελικό 5-1.

Μάντσεστερ Σίτι (Έντσο Μαρέσκα): Ντοναρούμα, Γκβάρντιολ (72' Βίτορ Ρέις), Ρούμπεν Ντίας (82' Μπρέιθγουεϊτ), Κουσάνοφ, Λιούις, Άντερσον, Έντσο Φερνάντες (72' Αϊτ-Νούρι), Αλαν, Σερκί, Φόντεν, Σάμπα (62' ΜακΑϊντου)

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μαρίν (46' Κοϊτά), Αριάγκα (83' Βιτάλις), Μάγερ, Ζοάο Μάριο (63' Ζούμπκοφ), Γιόβιτς (83' Γκατσίνοβιτς), Βάργκα (46' Ζίνι)