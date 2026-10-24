Ο Τζάκσον το... πήρε πάνω του κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι, αφού με δυο δικά του γκολ έδωσε τη νίκη με 2-1 στην Άστον Βίλα και παράλληλα την ευκαιρία στην Άρσεναλ να πιάσει κορυφή.

Κάποια στιγμή θα φρέναρε... Η Μάντσεστερ Σίτι είχε πραγματοποιήσει το τέλειο ξεκίνημα στην Premier League με επτά νίκες στη σειρά, όμως ο Νίκολας Τζάκσον την υποχρέωσε στην πρώτη φετινή της ήττα στο πρωτάθλημα. Με δυο δικά του γκολ, οι Villans υπέταξαν με 2-1 τους Citizens στο «Villa Park» κι έδωσαν την ευκαιρία στην Άρσεναλ να τους πιάσει στην κορυφή με νίκη επί της Έβερτον.

Ο Σενεγάλεζος φορ μάλιστα δεν άργησε να χτυπήσει. Μόλις στο 6΄ο πρώην φορ της Τσέλσι πάτησε περιοχή, απέφυγε τον αντίπαλό του με κλειστή ντρίμπλα και με τρομερό τελείωμα στην κλειστή γωνία νίκησε τον Ντοναρούμα για να δώσει το προβάδισμα στους γηπεδούχους. Οι Citizens προσπάθησαν να αντιδράσουν, αλλά ο Σουζούκι ήταν εκεί όποτε χρειάστηκε για να κρατήσει όρθια την Άστον Βίλα. Το έκανε στην προσπάθεια του Εντιαγέ (13΄), στο σουτ του Σερκί (21΄), όπως κι απέναντι στον Κουσάνοφ που άγγιξε στο 24΄το 1-1.

Νωρίς στο β΄μέρος, ωστόσο, η Σίτι βρήκε τελικά το δρόμο προς τα δίχτυα. Στο 52΄συγκεκριμένα ο Εντιαγέ έκανε τη σέντρα στην καρδιά της άμυνας, με τον Χάαλαντ να παίρνει την κεφαλιά και να φέρνει το ματς στα ίσα. Η ισορροπία πάντως δεν κράτησε για πολύ. Μόλις οκτώ λεπτά αργότερα άλλωστε, ο Τζάκσον υποδέχθηκε τη μπάλα στο ύψος του πέναλτι και νίκησε με μονοκόμματο πλασέ τον Ντοναρούμα, ο οποίος βέβαια φέρει σοβαρή ευθύνη.

Παρά την προσπάθεια των φιλοξενούμενων να βρουν ξανά το δρόμο προς την ισοφάριση, τίποτα δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε, με την Άστον Βίλα να υποχρεώνει τους Citizens πρώτη απώλεια στο πρωτάθλημα και να ανεβαίνει με τη σειρά της στην 6η θέση.