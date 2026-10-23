Η Μάντσεστερ Σίτι έστειλε μήνυμα στήριξης στον Βενσάν Κομπανί μετά την επιδείνωση της υγείας του Βέλγου προπονητή, ο οποίος διακομίσθηκε στο νοσοκομείο με ιογενή λοίμωξη.

Σοκ στη Μπάγερν Μονάχου με τον Βενσάν Κομπανί! Ο Βέλγος προπονητής είδε την υγεία του να επιδεινώνεται μετά από μέρες αδιαθεσίας από ιογενή λοίμωξη και κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της προπόνησης της U-23, προκαλώντας συναγερμό στους Βαυαρούς.

Ο Βέλγος διακομίσθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο του Μονάχου, με τη Μπάγερν να ενημερώνει αργότερα πως τελεί υπό καθεστώς συνεχούς ιατρικής παρακολούθησης. Την ίδια ώρα, η Μάντσεστερ Σίτι θέλησε να δώσει το δικό της μήνυμα προς τον πρώην αρχηγό της και του ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση μέσα από ανάρτηση στα social media.

«Όλοι στη Μάντσεστερ Σίτι εύχονται ταχεία ανάρρωση στον πρώην αρχηγό μας και θρύλο της ομάδας, Βενσάν Κομπανί» τονίζεται χαρακτηριστικά στην ανάρτηση των Άγγλων. Να σημειωθεί πως ο Κομπανί ταλαιπωρούνταν εδώ και μέρες από ίωση, η οποία επιβάρυνε τον οργανισμό του και οδήγησε στο επεισόδιο της Παρασκευής (23/10).

Τα πρώτα συμπτώματα είχαν εμφανιστεί κατά τη διάρκεια του αγώνα του προηγούμενου Σαββάτου (17/10) απέναντι στη Λειψία, με τον Βέλγο κατόπιν να απέχει από τις προπονήσεις της εβδομάδας. Επέστρεψε τελικά στους πάγκους για τον αγώνα απέναντι στην Άρσεναλ στην «Allianz Arena» την Τετάρτη (21/ 10), όμως η υγεία του επιδεινώθηκε δυο μέρες αργότερα.