Η ΑΕΚ ηττήθηκε με 5-1 από τη Μάντσεστερ Σίτι στο Έτιχαντ και το Football Meets Data παρουσιάζει τις πιθανότητες πρόκρισης στον επόμενο γύρο του Champions League.

Πολύ άσχημα εξελίχθηκε το βράδυ της Τρίτης (20/10) για την ΑΕΚ στο Έτιχαντ, καθώς ηττήθηκε με το «βαρύ» 5-1 από τη Μάντσεστερ Σίτι, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Η Ένωση παρότι κατέβαλλε σημαντική προσπάθεια, εν τέλει παραδόθηκε στην ανωτερότητα της ομάδας του Έντσο Μαρέσκα, που είχε σε μεγάλη βραδιά τον Φιλ Φόντεν, ο οποίος ουσιαστικά αντικατέστησε τον Έρλινγκ Χάαλαντ και πέτυχε χατ-τρικ.

Πλέον, η κατάσταση δυσκολεύει για το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς, αφού το πρόγραμμα των επόμενων 5 αγωνιστικών είναι ιδιαίτερα απαιτητικό, με Ρεάλ Μαδρίτης (εντός), Κόμο (εκτός), Γαλατάσαραϊ (εντός), Ρόμα (εντός) και Μπορούσια Ντόρτμουντ (εκτός). Αυτό άλλωστε φαίνεται και από τις πιθανότητες που δίνονται στην ΑΕΚ να βρεθεί στην πρώτη 24αδα της βαθμολογίας.

Σύμφωνα με το Football Meets Data, ο Δικέφαλος έχει τη δεδομένη στιγμή 26.8% για να συνεχίσει στον επόμενο (ενδιάμεσο) γύρο και μόλις 0.5% για την πρώτη οκτάδα. Όσον αφορά τους πόντους, αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ έχει 3, και θέλει τουλάχιστον 9 για να έχει 31.5% πιθανότητες, ενώ με έναν ακόμη (10β.), το ποσοστό εκτοξεύεται στο 85.15%. Με 11 βαθμούς, κατά 99% θα είναι στην επόμενη φάση.