Νίκολιτς: «Η ποιότητα της Σίτι έκανε τη διαφορά, ίσως δείξαμε υπερβολικό σεβασμό»

Ο Μάρκο Νίκολιτς μετά τη βαριά ήττα της ΑΕΚ με 5-1 από τη Σίτι στο Έτιχαντ στάθηκε στη διαφορά ποιότητας των δύο ομάδων, τονίζοντας ότι η Ένωση έπαιξε με την ταυτότητά της, αν και έδειξε μεγαλύτερο σεβασμό στον αντίπαλο από ό,τι θα έπρεπε.

Το βαρύ 5-1 με το οποίο η ΑΕΚ έφυγε ηττημένη από το Έτιχαντ ήταν αποτέλεσμα της μεγάλης διαφοράς ποιότητας με τη Μάντσεστερ Σίτι, σύμφωνα με τον Μάρκο Νίκολιτς. Ο Σέρβος τεχνικός της Ένωσης στη συνέντευξη Τύπου υποστήριξε πως είδε από την ομάδα του να παίζει με την ταυτότητα και το στυλ που τη χαρακτηρίζουν, χωρίς να επιδιώκει απλά να επιβιώσει στο Έτιχαντ και αν κάτι δεν του άρεσε είναι ότι οι παίκτες του σεβάστηκαν περισσότερο τον αντίπαλο από ό,τι θα έπρεπε.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου:

Στο αρχικό του σχόλιο ανέφερε: «Ήταν ένα ενδιαφέρον ματς. Η ποιότητα έκρινε την αναμέτρηση. Μπήκαμε με τη δική μας ταυτότητα, δεν θέλαμε να μείνουμε πίσω. Υπήρξαν στιγμές που ελέγξαμε την μπάλα, είχαμε καλή ανάπτυξη, ήμασταν επικίνδυνοι, όμως η ποιότητα στο τελείωμα των φάσεων ήταν βίαιη από πλευράς Σίτι. Η κατοχή ήταν 60-40 υπέρ της Σίτι και 16-11 τα σουτ. Αυτό δείχνει ότι δεν ήρθαμε απλά να επιβιώσουμε, αλλά ήταν μια ομάδα που ήταν έτοιμη να τιμωρήσει το παραμικρό λάθος. Ήταν άξια η νίκη της Σίτι. Οι φίλαθλοί μας ήταν εκπληκτικοί και στο Λονδίνο και στο Μάντσεστερ. Έφτιαξαν μια υπέροχη ατμόσφαιρα, είμαστε περήφανοι για αυτούς. Στρέφουμε την προσοχή μας στο ελληνικό πρωτάθλημα στο ματς που έρχεται. Έχουμε τρεις βαθμούς και πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί απέναντι στους αντιπάλους στη συνέχεια στο Champions League. Αν κάτι δεν μου άρεσε ήταν ότι δείξαμε υπερβολικό σεβασμό, περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε. Δεν είχαμε κίτρινη κάρτα και αυτό σημαίνει ότι δείξαμε υπερβολικό σεβασμό. Για να παίρναμε κάτι ίσως έπρεπε να δείξουμε μεγαλύτερο θάρρος και περισσότερη τόλμη».

Για τη χαμηλή προσέλευση από το κοινό της Σίτι: «Δεν θέλω να σχολιάσω την παρουσία των οπαδών της Σίτι. Επικεντρώνομαι τους δικούς μας και απολαμβάνω που είμαι προπονητής της ΑΕΚ. Στην έδρα μας κάθε παιχνίδι είναι sold out και οι οπαδοί μας μας ακολουθούν σε όλα τα εκτός έδρας παιχνίδια. Ακόμα και μετά από τη βαριά ήττα είδατε πως συνόδευσαν τους παίκτες εκτός αγωνιστικού χώρου. Είμαστε περήφανοι για αυτούς. Εμείς ήρθαμε εδώ για να παίξουμε ποδόσφαιρο και όχι για να επιβιώσουμε».

Για το αν βρίσκει κάτι θετικό παρά το βαρύ σκορ: «Διατηρούμε το δικό μας στυλ και τη δική μας ταυτότητα. Δεν θέλαμε να παίξουμε αμυντικά και να μείνουμε πίσω για να επιβιώσουμε. Σε ένα κομμάτι το καταφέραμε. Μπορέσαμε να ελέγξουμε την μπάλα, να δομήσουμε τις επιθέσεις μας και φτάσαμε και στην περιοχή τους. Το δείχνει η στατιστική αυτό. Με χαροποιεί. Καταφέραμε να είμαστε κοντά στην εστία τους, όμως η εκπληκτική ποιότητα της Σίτι έκανε τη διαφορά. Έγιναν και ατομικά λάθη, αλλά είδα και θετικά στοιχεία».