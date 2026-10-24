Τι ανέφερε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου σχετικά με την αποκατάσταση του Θωμά Στρακόσια και πότε τον περιμένει να τον έχει ξανά διαθέσιμο.

Ο Θωμάς Στρακόσια πάει να συμπληρώσει δύο μήνες εκτός δράσης, έχοντας μείνει εκτός με ράγισμα στο χέρι από τις 5 Σεπτεμβρίου στη νίκη της ΑΕΚ επί του Άρη. Έκτοτε τέθηκε νοκ-άουτ και δεν κατάφερε να επιστρέψει ούτε για τα ματς του Champions League στην Αγγλία, ούτε και στο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό.

Ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου μετά το 5-0 επί του Παναιτωλικού υπογράμμισε ότι περιμένει τον διεθνή Αλβανό τερματοφύλακα στο 100% μετά τη διακοπή καθώς τόνισε πως η αποκατάστασή του δεν είναι απλή, αλλά πρόσθεσε ότι μετράει μέρες για να επανέλθει στις προπονήσεις.

«Θεωρώ ότι θα είναι στο 100% μετά τη διακοπή. Τον περιμέναμε ίσως και πριν την Αγγλία, αλλά η αποκατάσταση δεν είναι κάτι απλό. Έχει ένα ζήτημα με τους συνδέσμους, θέλει προσοχή, δουλεύει σκληρά και όλοι τον περιμένουμε. Αν θα είναι διαθέσιμος στα επόμενα παιχνίδια δεν το γνωρίζω, αλλά μετράμε μέρες», υποστήριξε ο Νίκολιτς.