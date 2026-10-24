Κάιρινεν: «Θέλω να διεκδικήσω περισσότερο χρόνο για να αποδώσω ακόμα καλύτερα»

Οι δηλώσεις του Κάαν Κάιρινεν στην κάμερα του Magenta TV μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί του Παναιτωλικού.

Ο Κάαν Κάιρινεν επανεμφανίστηκε στην αρχική ενδεκάδα της ΑΕΚ στην ευρεία νίκη επί του Παναιτωλικού στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο διεθνής Φιναλνδός χαφ μίλησε στη Magenta TV για τον χρόνο συμμετοχής του και για τη διαχείριση των αγώνων από Τετάρτη σε Κυριακή.

Οι δηλώσεις του Κάαν Κάιρινεν

Για το πως η ΑΕΚ έφτασε στη νίκη και πως είναι η διαχείριση των αγώνων Τετάρτη - Κυριακή: «Δεν είναι καθόλου εύκολο να μπορέσεις να το διαχειριστείς, εγώ έχω εμπειρία από την προηγούμενη ομάδα μου, όταν παίζεις στο υψηλότερο επίπεδο του Champions League δεν είναι εύκολο επιστρέφεις και να έχεις υψηλή απόδοση στο εκάστοτε πρωτάθλημα, έχει να κάνει με μια συνεχή δοτλειά που πρέπει να κάνεις. Υπάρχει ανταγωνιστικό ρόστερ είναι θετικό ότι είχαμε τη σημερινή απόδοση».

Για την συνύπαρξη του με τον Βιτάλις και πως ένιωσε: «Είναι πολλοί και ποιοτικοί παίκτες στον άξονα, ο κόουτς δοκιμάζει. Προσπαθώ όσο περισσότερο μπορώ να αποδώσω όταν μου δίνεται η ευκαιρία, θέλω να διεκδικήσω περισσότερο χρόνο για να αποδώσω ακόμα καλύτερα».

Για το τι συμβαίνει στη Νέα Φιλαδέλφεια που η ΑΕΚ τα πάει εξαιρετικά: «Έχουμε ένα πολύ καλό και μεγάλο ρόστερ μεγάλο με ποιοτικούς παίκτες, αυτό όλο σε συνδυασμό με σκληρή δουλειά φέρνει αποτελέσματα, είμαστε σε καλή κατάσταση και θέλουμε να αποδώσουμε ακόμα καλύτερα».