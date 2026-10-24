Κοϊτά: «Με τέτοιο κόσμο όλα γίνονται πιο εύκολα»

Οι δηλώσεις του Αμπουμπακαρί Κοϊτά στην κάμερα της Magenta TV μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί του Παναιτωλικού.

Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά ήταν από τους κορυφαίους παίκτες της ΑΕΚ στην ευρεία νίκη επί του Παναιτωλικού, έχοντας γκολ και ασίστ στον Ζίνι. Ο Μαυριτανός εξτρέμ μίλησε στη Magenta TV και στάθηκε στην ώθηση που παίρνει ο Δικέφαλος στη Νέα Φιλαδέλφεια από τους Ενωσίτες.

Οι δηλώσεις του Αμπουμπακαρί Κοϊτά

Για το αν το γρήγορο γκολ ξεκλείδωσε το παιχνίδι: «Πάντα ένα γρήγορο γκολ βοηθά στην αυτοπεποίθηση, μπήκαμε στο ματς και ξέραμε ότι δεν θα ήταν εύκολο, η συνολική απόδοση, μας βοήθησε για να φτάσουμε στη νίκη».

Για το ότι στην έδρα της η ΑΕΚ είναι εντυπωσιακή: «Είναι απλή απάντηση, όταν παίζεις στην έδρα σου και έχεις αυτόν τον κόσμο να σε στηρίζει νιώθεις ότι παίζεις στο σπίτι σου και όλα γίνονται πιο εύκολα».

Για το αν τον βοήθησε ότι έπαιζε δεξιά ή απλά ένιωθε σε καλή κατάσταση σήμερα: «Αισθανόμουν πολύ καλά, από δεξιά είχαμε χώρους, αισθανόμουν όμως πολύ καλά και είμαι χαρούμενος που βοήθησα την ομάδα».