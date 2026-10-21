Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από την αναμέτρηση της Μάντσεστερ Σίτι με την ΑΕΚ στο «Έτιχαντ».

Η ΑΕΚ υποτάχθηκε στην αδιαμφισβήτητη ανωτερότητα της Μάντσεστερ Σίτι και ηττήθηκε στο «Έτιχαντ» με 5-1, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Πρωταγωνιστής για τους Πολίτες ο Φιλ Φόντεν, ο οποίος σημείωσε χατ τρικ, ενώ για τους πρωταθλητές Ελλάδας μείωσε προσωρινά ο Σταύρος Πήλιος.

Ο Δικέφαλος βρέθηκε πίσω στο σκορ από το 12ο λεπτό. Ο Έντσo Φερνάντες με απευθείας εκτέλεση φάουλ έστειλε την μπάλα στην πλάτη του Μπρινιόλι, στην συνέχεια βρήκε την πλάτη του Ιταλού τερματοφύλακα και στρώθηκε στον Άντερσον που δεν είχε πρόβλημα προ κενής εστίας να κάνει το 1-0.

Στο 34' οι Άγγλοι έκρυψαν την μπάλα, ο Φόντεν με τον Λιούις έκαναν το 1-2 με τον πρώτο να σκοράρει και να κάνει το 2-0. Η Ένωση κατάφερε να μειώσει το σκορ στο 52ο λεπτό, όταν έφυγε στην αντεπίθεση από τα αριστερά, ο Ζίνι έβγαλε τον Πήλιο σε θέση βολής και ο διεθνής μπακ πλάσαρε τον Ντοναρούμα για το 2-1.

Στο 57' οι Άλαν, Φόντεν και Σερκί άλλαξαν εξαιρετικά μπάλα και ο τελευταίος αφού πρώτα... άδειασε τον Αριάγκα με άψογο πλασέ πέτυχε το τρίτο γκολ των γηπεδούχων. Η Σίτι «χτύπησε» ακόμα δυο φορές, στο 65' και στο 76', με τον Φόντεν να συμπληρώνει χατ τρικ.

Τα highlights του Μάντσεστερ Σίτι - ΑΕΚ