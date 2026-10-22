Δείτε πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στη βαθμολογία της League Phase του Champions League μετά την ολοκλήρωση της τρίτης αγωνιστικής.

Ολοκληρώθηκε η τρίτη αγωνιστική της League Phase του Champions League, με πέντε ομάδες να έχουν κάνει το απόλυτο και να μοιράζονται την πρώτη θέση της βαθμολογίας. Ρεάλ Μαδρίτης, Άστον Βίλα και Μπέτις λοιπόν συγκατοικούν πλέον με Παρί Σεν Ζερμέν και Λίβερπουλ στην κορυφή, την ώρα που Λίλ, Πόρτο και Σλόβαν Μπρατισλάβας παραμένουν χωρίς βαθμό.



Η δε ΑΕΚ, καταλαμβάνει αυτή τη στιγμή την 29η θέση του βαθμολογικού πίνακα και βρίσκεται εκτός playoffs, ισοβαθμώντας με άλλες.... έντεκα ομάδες στους τρεις βαθμούς μετά από ισάριθμους αγώνες.



Η βαθμολογία