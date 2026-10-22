Βαθμολογία Champions League: Πέντε ομάδες στην κορυφή – Πού είναι η ΑΕΚ
Ολοκληρώθηκε η τρίτη αγωνιστική της League Phase του Champions League, με πέντε ομάδες να έχουν κάνει το απόλυτο και να μοιράζονται την πρώτη θέση της βαθμολογίας. Ρεάλ Μαδρίτης, Άστον Βίλα και Μπέτις λοιπόν συγκατοικούν πλέον με Παρί Σεν Ζερμέν και Λίβερπουλ στην κορυφή, την ώρα που Λίλ, Πόρτο και Σλόβαν Μπρατισλάβας παραμένουν χωρίς βαθμό.
Η δε ΑΕΚ, καταλαμβάνει αυτή τη στιγμή την 29η θέση του βαθμολογικού πίνακα και βρίσκεται εκτός playoffs, ισοβαθμώντας με άλλες.... έντεκα ομάδες στους τρεις βαθμούς μετά από ισάριθμους αγώνες.
Η βαθμολογία
- Παρί Σεν Ζερμέν 9 (14-5)
- Άστον Βίλα 9 (12-3)
- Λίβερπουλ 9 (12-7)
- Ρεάλ Μαδρίτης 9 (10-5)
- Μπέτις 9 (7-4)
- Στουτγκάρδη 7 (7-2)
- Άρσεναλ 7 (6-2)
- Μπαρτσελόνα 6 (11-6)
- Κόμο 6 (10-5)
- Μάντσεστερ Σίτι 6 (9-5)
- Κλαμπ Μπριζ 6 (9-6)
- Σπόρτινγκ Λισαβόνας 6 (7-4)
- Ντόρτμουντ 6 (5-4)
- Μπάγερν Μονάχου 5 (10-5)
- Ρόμα 4 (8-5)
- Ατλέτικο Μαδρίτης 4 (4-3)
- Σαχτάρ Ντόνετσκ 4 (4-3)
- Αϊντχόφεν 4 (2-2)
- Βιγιαρεάλ 3 (8-8)
- Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 3 (5-6)
- Ίντερ 3 (5-6)
- Νάπολι 3 (5-7)
- Γαλατάσαραϊ 3 (6-9)
- ΛΑΣΚ 3 (6-9)
- Σαμπάχ 3 (3-6)
- Φέγενορντ 3 (4-8)
- Λανς 3 (3-7)
- Μπόντο/Γκλιμτ 3 (4-9)
- ΑΕΚ 3 (3-8)
- Λειψία 3 (3-8)
- Φενέρμπαχτσε 2 (3-9)
- Σλάβια Πράγας 1 (4-7)
- Βίκινγκ 1 (5-9)
- Πόρτο 0 (2-6)
- Λιλ 0 (4-10)
- Σλόβαν Μπρατισλάβας 0 (1-13)
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