Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε πως αύριο (22/10) θα τεθούν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για τα ματς απέναντι σε ΑΕΚ και ΤΣΣΚΑ Σόφιας, με τους φιλάθλους να έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν combo πακέτο.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στην 9η αγωνιστική της Super League (1/11) ενώ λίγες ημέρες αργότερα (5/11) θα υποδεχθεί την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο ΟΑΚΑ για τη League Phase του Conference League.

Οι Πράσινοι δίνουν την ευκαιρία στους φιλάθλους τους να εξασφαλίσουν εισιτήρια και για τα δύο αυτά παιχνίδια μαζί, σε ένα combo πακέτο που θα τεθεί σε κυκλοφορία αύριο Τετάρτη, 22/10.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, στις 14:00, ξεκινά η online προπώληση των εισιτηρίων για τις αναμετρήσεις Παναθηναϊκός – ΑΕΚ και Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ Σόφιας, καθώς και για το Combo Πακέτο που αφορά και τους δύο αγώνες.

Οι φίλαθλοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν και τις δύο αναμετρήσεις έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν το Combo Πακέτο, επωφελούμενοι από χαμηλότερη συνολική τιμή σε σχέση με την αγορά δύο μεμονωμένων εισιτηρίων.

Τα εισιτήρια διατίθενται αποκλειστικά online, μέσω των επίσημων καναλιών διάθεσης εισιτηρίων της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και της Ticketmaster.

Αναλυτικά οι θύρες και οι τιμές για το Combo Πακέτο

Θύρες Τιμή Combo 35 35 € 3 / 15 / 33 45 € 5 / 13 / 23 / 31 53 € 7 / 11 69 € 9 85 € 29 122 € VIP 370 € 2 30 € 4 / 14 38 € 6 / 12 46 € 8 / 10 60 €

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Αναλυτικά οι θύρες και οι τιμές για τον αγώνα με την ΑΕΚ

Θύρες Τιμή 35/19 20 € 3 / 15 / 33/21 30 € 5 / 13 / 23 / 31 35 € 7 / 11 45 € 9 55 € 29 80 € VIP 255 € 2 20 € 4 / 14 25 € 6 / 12 30 € 8 / 10 40 €

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Αναλυτικά οι θύρες και οι τιμές για τον αγώνα με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας

Θύρες Τιμή 35 20 € 3 / 15 / 33 25 € 5 / 13 / 23 / 31 30 € 7 / 11 40 € 9 50 € 29 70 € VIP 205 € 2 15 € 4 / 14 20 € 6 / 12 25 € 8 / 10 35 €

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Στις παραπάνω τελικές τιμές περιλαμβάνεται η ενίσχυση του Παναθηναϊκού Α.Ο., ύψους 5 € ανά εισιτήριο. Στην περίπτωση του Combo Πακέτου, η συνολική ενίσχυση ανέρχεται σε 10 €, καθώς αφορά και τις δύο αναμετρήσεις.

Για την αγορά κάθε εισιτηρίου είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του ονοματεπωνύμου και του αριθμού ΑΜΚΑ του φιλάθλου.

Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η είσοδος στο γήπεδο πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής gov.gr Wallet στο κινητό τηλέφωνο του κατόχου του εισιτηρίου. Όσοι φίλαθλοι δεν έχουν ήδη εγκαταστήσει την εφαρμογή, παρακαλούνται να το πράξουν εγκαίρως.

Εισιτήρια για φιλάθλους ΑμεΑ

Για άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, προβλέπεται έκπτωση 50% επί της αρχικής τιμής του εισιτηρίου, πλέον της ενίσχυσης των 5 € υπέρ του Παναθηναϊκού Α.Ο. Για την εφαρμογή της έκπτωσης απαιτείται η αποστολή του πιστοποιητικού ΚΕΠΑ στο [email protected].

Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η είσοδος στο γήπεδο πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής gov.gr Wallet στο κινητό τηλέφωνο του κατόχου του εισιτηρίου. Ως εκ τούτου, όσοι φίλαθλοι δεν έχουν ήδη εγκαταστήσει την εφαρμογή, παρακαλούνται να το πράξουν εγκαίρως.

Για άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, διατίθενται εισιτήρια με 50% έκπτωση επί της αρχικής τιμής του εισιτηρίου (+ 5€ ενίσχυση Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού). Για την εφαρμογή της έκπτωσης απαιτείται η αποστολή του πιστοποιητικού ΚΕΠΑ στο [email protected].

Οδηγίες ταυτοποίησης εισιτηρίου

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ

NON GREEK RESIDENTS – GOV.GR WALLET AUTHENTICATION

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο gov.gr Wallet μετά την ολοκλήρωση της αγοράς. Για οποιοδήποτε τεχνικό ζήτημα σχετικά με την προσθήκη του εισιτηρίου στην εφαρμογή ή για περιπτώσεις αδυναμίας πρόσβασης στο gov.gr Wallet, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ακόλουθη σελίδα υποστήριξης:

https://support.gov.gr/guide/

Τα εισιτήρια των αγώνων του Παναθηναϊκού διατίθενται αποκλειστικά μέσω των επίσημων καναλιών της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και της Ticketmaster. Η αγορά εισιτηρίων από μη εξουσιοδοτημένους πωλητές ενέχει κίνδυνο εξαπάτησης μέσω πλαστών ή μη έγκυρων εισιτηρίων.