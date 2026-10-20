Η ΑΕΚ φιλοξενείται απόψε (20/10, 22:00) στο Έτιχαντ από τη Μάντσεστερ Σίτι για την 3η αγωνιστική του Champions League. Δείτε την πιθανή εντεκάδα του Έντσο Μαρέσκα.

Η μεγάλη βραδιά έφτασε για την ΑΕΚ, καθώς απόψε (20/10) στις 22:00, φιλοξενείται από τη Μάνστεστερ Σίτι στο Έτιχαντ, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς γνωρίζει πως έχει πολύ δύσκολο έργο απέναντι σε εκείνο του Έντσο Μαρέσκα, που παρά τα προβλήματα (λχ Χάαλαντ, Σεμένιο) έχει φυσικά τον πρώτο λόγο για τη νίκη, ειδικά μετά και την ήττα την περασμένη αγωνιστική από την Παρί Σεν Ζερμέν (2-4).

Ο Ιταλός τεχνικός δήλωσε πως το εν λόγω παιχνίδι είναι πολύ σημαντικό για εκείνον και την ομάδα του και, σύμφωνα με τους Άγγλους, πρόκειται να παρατάξει την καλύτερη δυνατή εντεκάδα στο χορτάρι του Έτιχαντ.

Βάσει λοιπόν του City Xtra, της γνωστής σελίδας που ειδικεύεται στο ρεπορτάζ των Πολιτών, ο άλλοτε μέσος του Ολυμπιακού θα αρχίσει με τον Ντοναρούμα κάτω από τα δοκάρια, με τον Αμπντουκοντίρ Κουσάνοφ στο δεξί άκρο της άμυνας για τον Γιόσκο Γκβάρντιολ στο αριστερό. Σαν δίδυμο στόπερ το πιθανότερο σενάριο είναι να δούμε τους Βίτορ Ρέις και Μαρκ Γκουέχι, με τον πρώτο (αν ξεκινήσει) να κάνει ντεμπούτο στη διοργάνωση.

Από εκεί και πέρα στα χαφ, Έντσο Φερνάντες και Έλιοτ Άντερσον δύσκολα δεν θα βρεθούν στο αρχικό σχήμα. Στο «10» θα είναι ο Ραγιάν Τσερκί, στα άκρα οι Τζερεμί Ντοκού και Ιλιμάν Εντιαγέ, ενώ με τη διαφαινόμενη απουσία του Χάαλαντ, ο Φιλ Φόντεν φαντάζει επικρατέστερος για την κορυφή της επίθεσης.

Η πιθανή εντεκάδα της Μάντσεστερ Σίτι

Ντοναρούμα, Κουσάνοφ, Ρέις, Γκουέχι, Γκβάρντιολ, Φερνάντες, Έλιοτ, Τσερκί, Ντοκού, Εντιαγέ, Φόντεν.