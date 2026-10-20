Την πιο απαιτητική αναμέτρηση στη League Phase του Champions League έχει απόψε η ΑΕΚ απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι στο Έτιχαντ.

Ο κόσμος των αστεριών του Champions League σε φέρνει αντιμέτωπο με τους κορυφαίους και η ΑΕΚ έχει απόψε τη δυσκολότερη δοκιμασία της στη διοργάνωση απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι στο Έτιχαντ (22:00). Ένα παιχνίδι που έρχεται μια εβδομάδα μετά την ήττα στο Στάμφορντ Μπριτζ από τη Σαχτάρ, εκεί όπου η Ένωση στάθηκε καλά για το μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, ωστόσο δεν μπόρεσε στο τέλος να πάρει κάτι αν και έδειξε ότι θα μπορούσε τουλάχιστον τον βαθμό.

Η αποψινή αναμέτρηση στην έδρα της Μάντσεστερ Σίτι είναι από αυτές που σου δίνουν ελάχιστες πιθανότητες για να διεκδικήσεις κάτι θεωρητικά. Φυσικά η ΑΕΚ θα προσπαθήσει για το καλύτερο δυνατό ψάχνοντας την υπέρβαση της υπέρβασης κόντρα σε μια από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, την πρωτοπόρο της Πρέμιερ Λιγκ. Τα επίπεδα του ρυθμού και της έντασης δεδομένα θα περάσουν σε άλλες... συχνότητες, ωστόσο από την άλλη αυτά είναι τα παιχνίδια για τα οποία ζει ένας ποδοσφαιριστής όταν συμμετέχει στη διοργάνωση του Champions League.

Οι σκέψεις του Νίκολιτς για την ενδεκάδα με Μάντσεστερ Σίτι

Η ΑΕΚ παρέμεινε στην Αγγλία όλες αυτές τις μέρες και είναι από το Σάββατο το απόγευμα στο Μάντσεστερ ολοκληρώνοντας χθες το βραδάκι την προετοιμασία της με προπόνηση στο Έτιχαντ. Ο Νίκολιτς έχει όλους τους παίκτες που βρίσκονται στην αποστολή διαθέσιμους (πλην εκείνων που δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα) και αυτό που έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει να κάνει πλέον με την τελική του απόφαση. Αν δηλαδή επιλέξει τον κλασικό του σχηματισμό (4-4-2) ή αν επιλέξει έναν τρίτο παίκτη στον άξονα λόγω της δυσκολίας της πρόκλησης. Βέβαια, σύμφωνα με όσα δήλωσε, δεν φαίνεται διατεθειμένος να αλλάξει το στυλ της ΑΕΚ, τονίζοντας ότι οι παίκτες του θα πρέπει να καταθέσουν τον χαρακτήρα και την ταυτότητα που τους διακρίνει, αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν μπορεί να κάνει μετατροπή στο σχήμα.

Στο τέρμα και στην άμυνα τα πράγματα είναι δεδομένα με τον Μπρινιόλι στην εστία και τους Πήλιο, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα στην τετράδα της αμυντικής γραμμής. Αν ο Νίκολιτς επιλέξει το συνηθισμένο σχήμα, τότε ο Μαρίν με τον Βιτάλις ή τον Κάιρινεν θα είναι στο κέντρο, με τους Κοϊτά και Μάγερ στις δύο πλευρές και τον Γιόβιτς με τον Βάργκα μπροστά. Διαφορετικά σε περίπτωση που μετατρέψει τον σχηματισμό προσθέτοντας έναν ακόμα χαφ, τότε οι Μαρίν και Κάιρινεν με τον Βιτάλις μπροστά τους είναι πιθανό να ξεκινήσουν στον άξονα, με τους Κοϊτά και Μάγερ στις πλευρές και προωθημένο τον Γιόβιτς.

Η ΑΕΚ, όπως και στο Στάμφορντ Μπριτζ, δεν θα είναι μόνη. Δεν θα έχει τους περίπου 10.000 οπαδούς της που είχε στο Λονδίνο, ωστόσο κάτι παραπάνω από 3.000 φίλοι της Ένωσης θα είναι στις εξέδρες του Έτιχαντ, στήνοντας άλλο ένα κιτρινόμαυρο πάρτι στο Νησί. Όσο για τη Μάντσεστερ Σίτι, ο σούπερ σταρ Έρλινγκ Χάαλαντ δεν εμφανίστηκε στην τελευταία χθεσινή προπόνηση των «Πολιτών» και είναι εξαιρετικά αμφίβολος, ενώ επίσης από το πρόγραμμα έλειψαν και οι Νούνιες, Κόβασιτς και Ο'Ράιλι καθώς και ο τραυματίες Σεμένιο.