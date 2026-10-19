Μαρέσκα ενόψει ΑΕΚ: «Θα δούμε για τον Χάαλαντ, ο Σεμένιο θα μείνει εκτός για αρκετό καιρό»

Τα λόγια του Έντσο Μαρέσκα ενόψει του αγώνα της ΑΕΚ στην έδρα της Μάντσεστερ Σίτι (22/10, 22:00) για την 3η αγωνιστική του Champions League.

Η Μάντσεστερ Σίτι ετοιμάζεται να υποδεχθεί την ΑΕΚ (22/10, 22:00, Live στο Gazzetta) στο «Έτιχαντ», στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League και ο Έντσο Μαρέσκα μίλησε ενώπιον των δημοσιογράφων.

Ο Ιταλός, πρώην μέσος του Ολυμπιακού φυσικά ρωτήθηκε για τη διαθεσιμότητα του Έρλινγκ Χάαλαντ, που αποχώρησε κουτσαίνοντας στο πρόσφατο παιχνίδι με την Ίπσουιτς (3-2, 17/10) και ανέφερε πως όλα θα κριθούν από την σημερινή (19/10) προπόνηση και το πως θα νιώθει αύριο πριν το παιχνίδι. Από την άλλη, αποκάλυψε πως ο Αντουάν Σεμένιο θα μείνει εκτός για περίπου 2 μήνες!

Για τον Χάαλαντ:

«Θα είναι διαθέσιμος. Θα δούμε. Έχουμε ένα meeting, έχουμε μερικές αμφιβολίες μετά το παιχνίδι του Σαββάτου. Ήταν καλύτερα χθες, οπότε θα δούμε. Είναι δύσκολο να τον αντικαταστήσεις, αλλά θα δούμε αύριο, υπάρχει περίπτωση να είναι διαθέσιμος».

Για τους υπόλοιπους αμφίβολους παίκτες (Κόβασιτς, Οράιλι, Νούνιες, Σεμένιο):

«Είναι λίγο ή πολύ όλοι καλά. Ο μόνος που θα είναι έξω 6-8 εβδομάδες είναι ο Σεμένιο. Είναι άσχημο να χάνεις κάθε παίκτη, αλλά θα προσπαθήσουμε να βρούμε νέες λύσεις».

Για το παιχνίδι (σσ με την ΑΕΚ):

«Είναι Champions League και ο στόχος μας πάντα είναι να κερδίζουμε παιχνίδια. Είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι αύριο για εμάς. Δυστυχώς χάσαμε το προηγούμενο, οπότε πρέπει να κάνουμε νίκες. Θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε τον αγώνα με την καλύτερη δυνατή σύνθεση που θα έχουμε στη διάθεσή μας. Περιμένω ανάλογη εμφάνιση/αντίδραση με αυτή που είχαμε με την Ίπσουιτς. Αυτό το παιχνίδι (σσ με την Παρί) ανήκει στο παρελθόν, τώρα είναι ένα νέο, με νέο πλάνο, νέο αντίπαλο και νέες λύσεις που πρέπει να βρούμε.

Μια ήττα δεν θα μας αλλάξει το πλάνο ή τον στόχο. Απλώς πρέπει να κερδίζουμε παιχνίδια, όπως το αυριανό που όπως είπα είναι ''μεγάλο'' για εμάς».