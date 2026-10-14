Ο Δικέφαλος έχει απόψε το δεύτερο φετινό του ραντεβού στ' αστέρια του Champions League. Η ΑΕΚ είναι αποφασισμένη για ένα ακόμα θετικό αποτέλεσμα μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα, αυτή τη φορά κόντρα στη Σαχτάρ στο Στάμφορντ Μπριτζ, έχοντας την ισχυρή υποστήριξη των οπαδών της.

Η ΑΕΚ βάζει ξανά τα... καλά της για τη δεύτερη αγωνιστική των αστεριών του Champions League που τη βρίσκει στο Νησί. Ο Δικέφαλος για την επόμενη εβδομάδα θα κάνει πτήσεις στην Αγγλία καθώς θα παραμείνει εκεί έχοντας εκτός από το αποψινό ματς με τη Σαχτάρ στο Στάμφορντ Μπριτζ (14/10, 22:00) και την αναμέτρηση με τη Μάντσεστερ Σίτι στο Έτιχαντ την επόμενη Τρίτη (20/10).

Η Ένωση είναι έτοιμη για μια πολύ απαιτητική αναμέτρηση απόψε κόντρα στη Σαχτάρ, έχοντας πολύ δυναμική υποστήριξη από τους οπαδούς της που θα... βάψουν κιτρινόμαυρο το Στάμφορντ Μπριτζ. Οι 10.000 φίλοι της ΑΕΚ θα κάνουν «κατάληψη» στο γήπεδο της Τσέλσι, δίνοντας έμπνευση, όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο Μάρκο Νίκολιτς, στους παίκτες του.

Ο Σέρβος τεχνικός περιμένει από τους ποδοσφαιριστές του να καταθέσουν υψηλά επίπεδα ποιότητας και ενέργειας, όπως επεσήμανε ότι απαιτεί το Champions League και ειδικά στα εκτός έδρας παιχνίδια. Για την ΑΕΚ η σημερινή αναμέτρηση είναι και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα της με τη ΛΑΣΚ καθώς ένα θετικό αποτέλεσμα, ειδικά αν αυτό είναι η νίκη, θα της δώσει ακόμα περισσότερες πιθανότητες για τη διεκδίκηση του πλασαρίσματος στο top 24 στο τέλος της διαδρομής.

Οι σκέψεις του Νίκολιτς για την ενδεκάδα με Σαχτάρ

Ο Νίκολιτς πήρε όλους τους παίκτες στην Αγγλία για να δουλέψει στις προπονήσεις πλην φυσικά του Στρακόσια, ο οποίος όπως είχε αποκαλύψει μετά το ματς με τον ΟΦΗ ο Νίκολιτς, δεν είναι διαθέσιμος. Αντίθετα ο Βάργκα ταξίδεψε και έβγαλε όλο το πρόγραμμα της τελευταίας χθεσινής προπόνησης. Κάτι που σημαίνει ότι ο Νίκολιτς θα μπορεί να τον έχει τουλάχιστον στον πάγκο και μένει να αποφασιστεί για πόσο χρονικό διάστημα θα μπορούσε να αγωνιστεί εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Όσον αφορά τα πιθανά πλάνα του Νίκολιτς, στο τέρμα και στην άμυνα τα πράγματα είναι δεδομένα με τον Μπρινιόλι στην εστία και τους Πήλιο, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα στην αμυντική γραμμή. Ο Μαρίν είναι ο ένας σίγουρος στον άξονα της μεσαίας γραμμής και μένει να φανεί ποιος από τους Κάιρινεν ή Βιτάλις θα είναι δίπλα του. Από εκεί και πέρα Μάγερ, Κοϊτά και Γιόβιτς αναμένεται να βρίσκονται στην ενδεκάδα και «παίζεται» ακόμα ένα πρόσωπο.

Εφόσον οι Κοϊτά και Μάγερ ξεκινήσουν στις δύο πλευρές τότε ανοικτό είναι ποιος θα τοποθετηθεί δίπλα στον Γιόβιτς στην κορυφή με τους Γκατσίνοβιτς και Ζίνι να διεκδικούν τη θέση. Φυσικά για την επίθεση δεν θα μπορούσε να αποκλειστεί και η επιλογή του Κοϊτά, όπως είχε συμβεί στο ματς με τον ΟΦΗ, αν και οι δύο πρώτοι φαίνεται πως είναι οι βασικοί υποψήφιοι.