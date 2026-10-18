Η UEFA γνωστοποίησε τον διαιτητή (και την ομάδα του) που θα σφυρίξει την εκτός έδρας αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Μάντσεστερ Σίτι για το Champions League (20/10, 22:00).

Έναν σχετικά γνώριμο διαιτητή στο ελληνικό ποδοσφαιρικό κοινό αποφάσισε να ορίσει η UEFA για τη σπουδαία και πολύ δύσκολη εκτός έδρας μάχη της ΑΕΚ με τη Μάντσεστερ Σίτι στο Έτιχαντ, το βράδυ της Τρίτης (20/10, 22:00).

Η Ένωση φιλοξενείται από τους Πολίτες στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του θεσμού και έχει ένα πολύ μεγάλο... βουνό να ανέβει στην αγγλική πόλη, αν υπολογίσουμε και την ήττα της ομάδας του Έντσο Μαρέσκα από την Παρί Σεν Ζερμέν την περασμένη αγωνιστική με 2-4.

Ο Γάλλος Βιλί Ντελαζό λοιπόν θα είναι ο άρχων της αναμέτρησης, με βοηθούς τους συμπατριώτες του Ερβάν Φινζάν και Βαλεντάν Εβράρ, ενώ 4ος ορίστηκε ο Μπαστιάν Ντεσεπί. Για τον έλεγχο VAR θα είναι ο Βέλγος Μπραμ Βαν Ντρίσε, ενώ AVAR ο Γερμανός Κρίστιαν Ντίνγκερτ.

Τώρα όσον αφορά τον Ντελαζό, ο 34χρονος έχει βρεθεί στη χώρα μας για αγώνες των Playoffs της Superleague. Αρχικά, το 2021 ήταν ο ρέφερι του Άρης - ΠΑΟΚ (1-0, 21/4/2021) ενώ ήρθε δυο φορές και το 2024 για τα παιχνίδια ΑΕΚ - Παναθηναϊκός (3-0, 24/4/2024) και ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός (2-0, 12/5/2024). Μάλιστα την ίδια χρονιά, βρέθηκε και στον δρόμο της Εθνικής Ελλάδας, στο νικηφόρο (0-2, 17/11/2024) εκτός έδρας ματς με τη Φινλανδία για το Nations League.