Οι εννιά που έχουν σαφές προβάδισμα για να ξεκινήσουν στην ενδεκάδα της ΑΕΚ απέναντι στη Σαχτάρ στο Στάμφορντ Μπριτζ και ποιοι διεκδικούν τις άλλες δύο θέσεις. Κανονικά έβγαλε την τελευταία προπόνηση ο Μπάρναμπας Βάργκα.

Η ΑΕΚ ταξίδεψε στο Λονδίνο για την αυριανή αναμέτρηση με τη Σαχτάρ στο Στάμφορντ Μπριτζ (14/10, 22:00) έχοντας ήδη τρεις βαθμούς στην... κάβα από τη νικηφόρα πρεμιέρα στ' αστέρια απέναντι στη ΛΑΣΚ. Οι κιτρινόμαυροι θα εγκατασταθούν στο Νησί για την επόμενη εβδομάδα καθώς θα παραμείνουν και για τον αγώνα με τη Μάντσεστερ Σίτι στο Έτιχαντ (20/10). Δύο πολύ απαιτητικά εκτός έδρας παιχνίδια για τη League Phase του Champions League καθώς και το αυριανό με τη Σαχτάρ είναι μεγάλης δυσκολίας απέναντι σε μια πολύ δυνατή ομάδα, όπως επεσήμανε ο Μάρκο Νίκολιτς.

Ο Σέρβος τεχνικός γνωρίζει πολύ καλά ότι σε αυτό το επίπεδο χρειάζεται αρκετή ποιότητα και πολλή ενέργεια και αυτό περιμένει να δει από τους παίκτες του στο Στάμφορντ Μπριτζ, παίζοντας παράλληλα με επιθετικό τρόπο. Οι κιτρινόμαυροι ολοκλήρωσαν με προπόνηση στο γήπεδο της Τσέλσι την προετοιμασία τους για τον αγώνα με την ουκρανική ομάδα, με τον Βάργκα να προπονείται κανονικά για πρώτη φορά καθώς χθες είχε βγάλει μέρος του προγράμματος. Νωρίτερα ο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου είχε τονίσει ότι είναι έτοιμος και αυτό που μένει να αποφασιστεί είναι για πόσο χρόνο θα μπορεί να είναι διαθέσιμος. Κάτι που σημαίνει δηλαδή ότι ο Ούγγρος φορ έστω και από τον πάγκο θα μπορέσει να προσφέρει αν είναι απαραίτητο.

Όσον αφορά τις σκέψεις του Νίκολιτς, φαίνεται πως εννιά πρόσωπα έχουν σαφές προβάδισμα για να βρίσκονται στο αρχικό σχήμα και δύο θέσεις είναι ανοικτές. Μια στον άξονα της μεσαίας γραμμής και μια στην επίθεση. Στο τέρμα και στην άμυνα τα πράγματα μοιάζουν δεδομένα με τον Μπρινιόλι στην εστία και τους Πήλιο, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα στην άμυνα. Ο Μαρίν είναι ο ένας σίγουρος στον άξονα της μεσαίας γραμμής και μένει να φανεί ποιος από τους Κάιρινεν ή Βιτάλις θα είναι δίπλα του.

Από εκεί και πέρα Μάγερ, Κοϊτά και Γιόβιτς αναμένεται να βρίσκονται στην ενδεκάδα και «παίζεται» ακόμα ένα πρόσωπο. Εφόσον οι Κοϊτά και Μάγερ ξεκινήσουν στις δύο πλευρές τότε μένει να φανεί ποιος θα τοποθετηθεί δίπλα στον Γιόβιτς στην κορυφή με τους Γκατσίνοβιτς και Ζίνι να διεκδικούν τη θέση. Φυσικά για την επίθεση δεν θα μπορούσε να αποκλειστεί και η επιλογή του Κοϊτά, όπως είχε συμβεί στο ματς με τον ΟΦΗ, αν και οι δύο πρώτοι φαίνεται πως είναι οι βασικοί υποψήφιοι.